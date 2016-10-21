Тема недели: Русские хакеры идут

Арест в Праге подозреваемого во взломе LinkedIn российского гражданина, о котором стало известно на этой неделе, продолжает ряд новостей о «русских хакерах», которые в последнее время появляются с участившейся регулярностью.

Эксперты по информационной безопасности уже давно морщатся, когда им задают вопросы, правда ли, что в том или ином взломе виноваты именно русские хакеры. Они начинают терпеливо объяснять, что «русскость» хакеров часто определяют по следам русского языка в коде программ, но этим языком активно пользуются на всем постсоветском пространстве. Что местоположение компьютеров, с которых идет атака, обычно не имеет значения, так как они управляются удаленно. Что, в конце концов, если очень хочется, то можно легко имитировать национальную принадлежность атакующих.

Тем не менее если раньше американские СМИ писали в основном о китайских хакерах, работающих на государство (официальный Китай всегда с возмущением опровергал их наличие), то теперь все чаще пишут о хакерах российских (наши официальные лица берут пример с китайских). Распространенную фразу времен холодной войны «Русские идут!» сегодня можно использовать вновь, лишь дополнив ее словом «хакеры». Американские спецслужбы официально объявили Россию источником компьютерных атак на демократический национальный комитет, результатом которых стала публикация на WikiLeaks электронной переписки Джона Подесты, руководителя избирательной кампании Хиллари Клинтон.

Хотя в пылу предвыборной борьбы значение этих атак несколько преувеличивается, в целом они могут сыграть положительную роль. Возможности современных технологий завораживают, но их использование вероятно и в преступных целях. Как известно, хакеры, как персонажи сериала Westworld, делятся на тех, кто в белой шляпе, – отыгрывающих светлую сторону, и тех, кто в черной, – играющих за плохих парней. Так вот, «русские хакеры», хоть и играют за «черных», по сути, пока не наносили системного ущерба. Но можно надеяться, что взлом государственных систем привлечет внимание к кибербезопасности в целом, так что, когда придут кибертеррористы в «очень черных шляпах», они не смогут нанести ощутимого вреда.

Автор – редактор отдела «Технологии и телекоммуникации» газеты «Ведомости»