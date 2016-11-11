Tele2 в Москве – не пан, но не пропал

Аудитория Tele2 в столице растет гораздо меньшими темпами, чем ожидалось. В III квартале оператору удалось увеличить ее всего на 80 000 абонентов. На конец сентября его доля по абонентам на московском рынке составляла менее 6%.

Ни до, ни после запуска сети в Москве Tele2 не раскрывала своих планов по количеству абонентов в регионе, а к середине 2016 г. перестала раскрывать и количество подключенных абонентов. Подсчетами занимались аналитики: за первый год работы в Москве (истек в конце октября 2016 г.) оператор вполне способен получить 10% рынка, писали аналитики UBS еще до старта продаж контрактов Tele2 в Москве. Те же 10% аналитик Газпромбанка Сергей Васин называл необходимым минимумом для мобильного оператора в любом регионе: такая доля позволяет хотя бы выравнять баланс по межоператорским платежам.

Еще в апреле отметка 10% рынка на конец года аналитикам казалась реальной, но со II квартала у оператора «что-то пошло не так». Конкуренты Tele2 говорили, что с июля его абонентская база в столице (операторы рассчитывали ее как количество номеров Tele2, с которыми разговаривали их собственные абоненты) перестала увеличиваться, а по словам одного из партнеров Tele2, в июле у компании впервые был зафиксирован чистый отток абонентов в Москве. Впрочем, в последующие месяцы ее абонентская база вновь вернулась к медленному, но росту.

Выход Tele2 на московский рынок был ошибкой, писали в июле аналитики «Сбербанк CIB», он подорвал рентабельность оператора и увеличил долговую нагрузку, при том что компанию ждет судьба нишевого игрока. Но другого пути у Tele2 не было – невозможно стать федеральным оператором, не выходя на столичный рынок, приносящий операторам «большой тройки» 30–40% выручки. Без Москвы Tele2 ждала бы участь СМАРТС – быть разодранной «тройкой» на региональные кусочки. А вот с Москвой Tele2 представляет для «тройки» угрозу даже с 5% рынка: а ну как ее менеджмент, подгоняемый непростыми акционерами, пойдет ва-банк и устроит ценовую войну под девизом: «Так не доставайся же ты никому!» И вот эта угроза, по-моему, хорошее начало для переговоров об объединении с кем-то из «тройки».

Автор – редактор отдела «Технологии и телекоммуникации» газеты «Ведомости»