Обычная сделка

«Мегафон» ведет переговоры о покупке доли USM в Mail.ru Group. Если они завершатся успешно, то к оператору перейдет 15,2% акций интернет-холдинга, представляющих почти 64% голосов. Рыночная стоимость такого пакета – около $560 млн, с премией за контроль цена может вырасти до $730 млн (оценка аналитика «Открытие капитала» Александра Венграновича).

Сделка обещает стать крупной и громкой, но не неожиданной. Внешне она больше всего похожа на покупку крупнейшим мобильным оператором США Verizon интернет-компании Yahoo за $4,83 млрд. Несколько меньше эта сделка смахивает на приобретение другим американским оператором – AT&T медиакомпании Time Warner за $85,4 млрд. Но мне кажется, говоря о покупке «Мегафоном» пакета в Mail.ru Group, на эти сделки особо смотреть не стоит, хотя, конечно, объединение операторского и медиабизнеса (как в интернете, так и офлайнового) – мировой тренд.

В большей же степени, как мне видится, сделка по выкупу «Мегафоном» у своего основного акционера пакета акций в другой, по сути, сестринской компании похожа на сделки, которые мы видели уже не единожды.

В 2008 г. «Вымпелком» купил у своих основных акционеров – «Альфы» и Telenor – Golden Telecom за $4,3 млрд. Тогда эта сделка казалась прорывом в конвергенцию мобильной и фиксированной связи, в русле мировых тенденций. Но оказалось, что сделка состоялась совсем не вовремя, и последствия той ошибки компания расхлебывает до сих пор.

МТС уже несколько раз выкупала активы у своего основного владельца, АФК «Система». Из крупных сделок: в 2009 г. – 50,9% акций «Комстара» за $1,27 млрд, в 2011 г. – 29% акций МГТС за 10,6 млрд руб., в 2013 г. – 25% МТС-банка за 5 млрд руб., а в 2015 г. – системного интегратора «Энвижн» за $264 млн.

Да и сам «Мегафон» уже выкупал активы у владельцев: в 2013 г. он купил у владеющего его контрольным пакетом холдинга Garsdale 100% оператора «Скартел» (бренд Yota) за $1,18 млрд.

То, что Mail.ru из сестринской компании «Мегафона» превратится в дочернюю, вряд ли как-то улучшит их сотрудничество. Так что переговоры «Мегафона» с USM говорят скорее о том, что владельцам оператора понадобились деньги, чем о том, что «Мегафону» потребовался контрольный пакет интернет-компании.

Автор – редактор отдела «Технологии и телекоммуникации» газеты «Ведомости»