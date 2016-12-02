Зачем делить «Евросеть»

На этой неделе стало известно, что «Вымпелком» вновь обсуждает с «Мегафоном» разделение «Евросети». «Вымпелком» предлагает партнеру поделить салоны на двоих, а бренд уничтожить. По сути, то же самое оператор хотел сделать еще год назад. Но тогда «Мегафон» не согласился с этой идеей.

Трудно прогнозировать, будет ли согласен «Мегафон» с ней сейчас. Но риторика компании в отношении розницы с прошлого года заметно изменилась.

Если раньше «Мегафон» рапортовал об увеличении количества салонов, то летом на встрече с аналитиками гендиректор оператора Сергей Солдатенков заявил, что в течение 3–5 лет он планирует сократить свою розничную сеть на 25–40%. Оператор собирается сделать акцент не на росте количества клиентов, а на удержании абонентской базы, передавали тогда его слова аналитики. Похожие заявления – о необходимости сокращения розницы – сделали и менеджеры МТС.

Очевидно, что содержание такого большого количества салонов бессмысленно. Основная их функция – не низкомаржинальная торговля абонентскими устройствами, а продажа sim-карт. Но рынок уже сильно переполнен – sim-карт больше, чем людей. Так что новым абонентам взяться неоткуда, в то же время часть старых предпочитает покупать новый контракт и перебегать от оператора к оператору. Когда «Мегафон» и «Вымпелком» приобретали «Евросеть», расклад был иной: рынок не был так насыщен, монобрендовые салоны операторов не были такими огромными, а «Евросеть» была самым крупным каналом продаж sim-карт по всей стране. Да и «Связной» до перехода под контроль Олега Малиса работал не с «Вымпелкомом» и «Мегафоном», а в основном с МТС. Нынешняя ситуация невыгодна операторам: по сути, они оплачивают бесконечный переток клиентов. Куда больше выгоды сотовые компании могли бы получить, сократив затраты на розницу и сосредоточившись на росте абонентских счетов. Единственное, что непонятно в этой истории: зачем убивать сильный и любимый народный бренд? Возможно, разгадка кроется в известной фразе из «Бесприданницы»: «Так не доставайся же ты никому!»

Автор – заместитель редактора отдела «Технологии/телекоммуникации» газеты «Ведомости»