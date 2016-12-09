Статья опубликована в № 4221 от 09.12.2016 под заголовком: Тема недели: Так не доставайтесь же вы никому!

МТС задумалась над возможностью фильтрации рекламы в мобильном трафике на уровне сети по запросу абонентов. Эксперименты с такой блокировкой в этом году уже проводил в Великобритании и Италии оператор Three, принадлежащий гонконгской Hutchison.

Логика оператора ясна – пользователь загружает страницы сайта, включая рекламу, тратит деньги на загрузку рекламного контента, который становится все тяжелее. Для оператора это бессмысленный трафик – пользователь получает его «в нагрузку» к полезной информации, ради которой он, собственно, и заходит на веб-страницу, и если реклама исчезнет с загружаемой страницы, то абоненту и оператору будет только лучше.

Есть в такой фильтрации, конечно, и элемент борьбы с интернет-площадками. Операторы давно возмущаются, что интернет-сервисы нещадно эксплуатируют построенную операторами инфраструктуру, получают сверхдоходы, но не делятся ими. Попытки брать деньги с интернет-сервисов успехом не увенчались, и операторы готовы пощекотать нервы интернет-сервисам, живущим на рекламные доходы.

А щекотать есть чем. По статистике Adobe Digital Insights, число настольных компьютеров, использующих блокировщики рекламы, выросло до 220 млн. В Германии эти бесплатные программы установлены на 27% компьютеров, в США – на 18%. Мобильные пользователи пока отстают в этом отношении, но операторы вполне способны подтолкнуть их к этому шагу.

Самый распространенный ответ медиаресурсов на блокировку рекламы – блокировка доступа к сайту. Если ты не хочешь смотреть нашу рекламу, мы не хотим показывать тебе и все остальное! Вопрос в том, смогут ли они заблокировать целого оператора, если блокировщик рекламы будет установлен непосредственно на его сети.

Впрочем, европейские регуляторы уже выступили против такой практики: потребители могут устанавливать на свои телефоны средства блокировки рекламы, но установку этих средств на сотовые сети следует запретить, считают они. В России у регулятора пока отношение к фильтрации рекламы более либеральное. Если пользователь сам запросит у оператора услугу фильтрации рекламного трафика, то Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не будет препятствовать такой практике, передал через пресс-службу замруководителя ФАС Андрей Кашеваров.

Скорее всего, история закончится нахождением баланса между интересами операторов и интернет-сервисов. Но операторы все яснее дают понять, что если сервисы не начнут делиться рекламными доходами, то операторы могут и лишить их части этих доходов.

Автор – редактор отдела «Технологии и телекоммуникации» газеты «Ведомости»