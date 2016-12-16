Роботы и традиционные российские ценности

Основатель Grishin Robotics и Mail.ru Group Дмитрий Гришин призывает разработать и принять в России первый в мире закон о роботах. Да, Россия пока далеко не в числе лидеров по их распространенности, признает он, но если страна станет пионером в их регулировании, то это привлечет в нее инвесторов и разработчиков. XXI век будет веком робототехники, считает Гришин: «Важно, чтобы ее регулирование в России, как многих других новых областей, не начинали с запретов».

И он совершенно прав: новые технологии вряд ли смогут успешно развиваться в условиях регулирования в формате «как бы чего не вышло». Вторгаясь в область нового, неизведанного, исследователи неизбежно будут совершать не только технологические прорывы, но и ошибки. Если запретить им ошибаться, обставить их флажками, за которые ходить нельзя, то можно забыть и о прорывах тоже. Это касается не только роботов – искусственный интеллект, биотех, виртуальные валюты и прочие передовые области современных технологий также требуют определенной свободы для успешного развития. Поэтому заранее поставить четкие немногочисленные и широкие рамки, внутри которых ученые и инженеры были бы вольны экспериментировать, – правильный шаг. Даже несмотря на то, что пока мы здесь, в России, даже близко не подошли к тем областям, в которых уже возникают ожесточенные споры в технологически развитых странах.

Я бы даже пошел дальше, ведь новейшие технологии, хотим мы того или нет, рано или поздно изменят не только частную жизнь или методы ведения бизнеса, но и общественную жизнь. Применение одной только технологии blockchain может кардинально изменить как устройство государства, так и взаимоотношения с ним граждан, рассказывали полгода назад Герман Греф и Алексей Кудрин. И правильно было бы уже сейчас готовить пути для таких изменений. Но...

И Греф, и Кудрин, и Гришин выглядят пока Дон Кихотами. Нужно быть настоящим «рыцарем печального образа», чтобы призывать власть принимать законы, которые снимали бы запреты с роботов, в условиях, когда и людям-то в нашей стране запрещается все больше. Страх перед новым, непонятным, чужим, нетрадиционным – вот что властвует в умах законодателей. И я скорее бы ожидал, что вслед за ловлей покемонов россиянам запретят приводить с собой роботов в церковь, а в «присутственных местах» рядом с табличкой с перечеркнутой собачкой появится новая – с перечеркнутым роботом: «Роботам тут не место!»