Действие 14-процентной ставки в фонд оплаты труда продлено до 2023 года

Статья опубликована в № 4231 от 23.12.2016 под заголовком: Тема недели: Долгожданные льготы

На этой неделе Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, продлевающие до 2023 г. льготные ставки по страховым взносам для компаний IT-отрасли.