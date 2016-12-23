ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4231 от 23.12.2016 под заголовком: Тема недели: Долгожданные льготы

Долгожданные льготы

Действие 14-процентной ставки в фонд оплаты труда продлено до 2023 года
Олег Сальманов, редактор отдела «Технологии и телекоммуникации»

На этой неделе Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, продлевающие до 2023 г. льготные ставки по страховым взносам для компаний IT-отрасли.

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