Как iPhone изменил мир всего за 10 лет

Девятого января исполнилось 10 лет с тех пор, как Стив Джобс впервые представил уникальное устройство «три в одном»: телефон, айпод и интернет-браузер. Главным его отличием от других подобных гаджетов было полное отсутствие кнопок на корпусе, кроме одной – «Домой».
По сути, с запуском iPhone Джобс открыл миру сразу несколько новых рынков: вендорам – смартфонов с большим экраном, операторам – мобильного интернета, разработчикам и программистам – мобильных приложений, музыкальным издательствам и музыкантам – стриминга музыки. А некоторые бизнесы со стартом продаж iPhone потерпели крах – например, цифровые плееры и компактные фотоаппараты теперь никому не нужны.