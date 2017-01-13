Персональные технологии
Статья опубликована в № 4240 от 13.01.2017 под заголовком: Тема недели: Как iPhone изменил мир всего за 10 лет

Как iPhone изменил мир всего за 10 лет

Изобретение Джобса открыло сразу несколько новых рынков, но для некоторых бизнесов обернулось крахом
Елизавета Серьгина, заместитель редактора отдела «Технологии и телекоммуникации»

Девятого января исполнилось 10 лет с тех пор, как Стив Джобс впервые представил уникальное устройство «три в одном»: телефон, айпод и интернет-браузер. Главным его отличием от других подобных гаджетов было полное отсутствие кнопок на корпусе, кроме одной – «Домой».

По сути, с запуском iPhone Джобс открыл миру сразу несколько новых рынков: вендорам – смартфонов с большим экраном, операторам – мобильного интернета, разработчикам и программистам – мобильных приложений, музыкальным издательствам и музыкантам – стриминга музыки. А некоторые бизнесы со стартом продаж iPhone потерпели крах – например, цифровые плееры и компактные фотоаппараты теперь никому не нужны.

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