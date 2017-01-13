Статья опубликована в № 4240 от 13.01.2017 под заголовком: Тема недели: Как iPhone изменил мир всего за 10 лет

Как iPhone изменил мир всего за 10 лет

Изобретение Джобса открыло сразу несколько новых рынков, но для некоторых бизнесов обернулось крахом