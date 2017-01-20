Все ли животные равны?

«Лед тронулся, господа эксперты рабочей группы федерального уровня! Лед тронулся!» – сообщил бы великий комбинатор, будь он 19 января на заседании этой самой рабочей группы открытого правительства.

Летом прошлого года президент подписал так называемый закон Яровой. Его исполнение потребовало бы от операторов потратить свыше 2 трлн руб. на хранение всего, что проходит через их узлы связи. Но, к удивлению, их котировки не рухнули в одночасье, а финансовые аналитики не стали выпускать молнии с рекомендациями срочно продавать акции операторов. Все дело в том, что аналитики были уверены: ко времени, когда закон начнет действовать, он неминуемо изменится так, что для операторов его исполнение не будет чрезмерно обременительным.