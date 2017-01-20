Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4245 от 20.01.2017 под заголовком: Тема недели: Все ли животные равны?

Все ли животные равны?

По оценке Минкомсвязи, объем хранения данных можно будет сократить на порядок, а сроки хранения увеличивать постепенно
Олег Сальманов, редактор отдела «Технологии и телекоммуникации»

«Лед тронулся, господа эксперты рабочей группы федерального уровня! Лед тронулся!» – сообщил бы великий комбинатор, будь он 19 января на заседании этой самой рабочей группы открытого правительства.

Летом прошлого года президент подписал так называемый закон Яровой. Его исполнение потребовало бы от операторов потратить свыше 2 трлн руб. на хранение всего, что проходит через их узлы связи. Но, к удивлению, их котировки не рухнули в одночасье, а финансовые аналитики не стали выпускать молнии с рекомендациями срочно продавать акции операторов. Все дело в том, что аналитики были уверены: ко времени, когда закон начнет действовать, он неминуемо изменится так, что для операторов его исполнение не будет чрезмерно обременительным.

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