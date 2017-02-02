Бесславные хакеры: развенчание мифа о группировке «Шалтай-Болтай»

Прошедшие две недели оказались богатыми на новости о хакерской группировке «Шалтай-Болтай», которая за последний год наделала шума в прессе из-за сливов содержимого почтовых ящиков известных персон. В числе их жертв были медиамагнат Арам Габрелянов, телеведущие Дмитрий Киселев и Ксения Собчак, помощник президента России Владислав Сурков и даже премьер-министр Дмитрий Медведев. Правда, никто из пострадавших не признал, что его ящик был вскрыт.

Все это время журналисты гадали, кто стоит за людьми, атакующими селебрити и чиновников. Сам «Шалтай» всегда позиционировал себя как сообщество талантливых хакеров, использующих хитроумные способы для выуживания информации своих жертв. Специалисты по безопасности уверяли «Ведомости», что на самом деле информация «Шалтаю» поступает не путем взлома, а хакеры – это просто инсайдеры, работающие в чьих-то интересах.