Кадровое решение в преддверии инвестиционного

Государство готовится сменить гендиректора «Ростелекома»: место Сергея Калугина может занять вице-президент ВТБ Михаил Осеевский. Калугин может стать замминистра связи.

Формально кандидатура Осеевского еще не согласована и директива представителям государства в совете директоров голосовать за него не подписана, но, по словам источников «Ведомостей» среди чиновников и в самой компании, все уже решено. Кандидат уже встречался с министром связи Николаем Никифоровым и с курирующим отрасль вице-премьером Аркадием Дворковичем.