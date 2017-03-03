Цифровая трансформация Vimpelcom

Международный сотовый оператор Vimpelcom Ltd. объявил о новом названии – скоро он будет переименован в Veon. Это название мессенджера, который уже запущен в Италии, а до конца года должен появиться на всех рынках, где работает оператор. В частности, российским абонентам он будет доступен во II квартале. Смена названия должна символизировать «цифровую трансформацию» холдинга: если раньше он назывался по имени российской телекоммуникационной «дочки», то теперь – по названию мессенджера.

Операторы связи обычно жаловались, что интернет-компании разрушают их бизнес: пользуясь их сетями связи, предоставляют возможность абонентам бесплатно звонить друг другу, тогда как операторы берут за это деньги; забивают каналы тяжелым трафиком (например, видео в формате HD), что заставляет операторов строить все более мощные сети, предоставляя абонентам доступ к ним по большому счету за те же деньги. Сами интернет-компании зарабатывают при этом, не вкладывая в сети ни копейки.