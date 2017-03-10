Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4277 от 10.03.2017 под заголовком: Тема недели: Новая метла государства

Новая метла государства

Стоит ли «Ростелекому» выкупать Tele2
Олег Сальманов, редактор отдела «Технологии и телекоммуникации»

В первый же день на посту президента «Ростелекома» Михаил Осеевский взял быка за рога. На пресс-конференции в ответ на вопрос, будет ли «Ростелеком» выкупать Tele2, он сообщил, что главное для менеджмента – повысить эффективность инвестиций. «Если мы поймем, что прямое управление Tele2 для этого необходимо, будем думать о приобретении», – добавил топ-менеджер. Правда, если сделка состоится, повезет не всем: разговора о приобретении всех 100% никогда не шло, заверил Осеевский.

Балансовая стоимость инвестиций «Ростелекома» в «Т2 РТК холдинг» (работающий в России под брендом Tele2) неуклонно снижается – ведь мобильный оператор несет убытки. В 2014 г. во время создания СП с ВТБ, банком «Россия» Юрия Ковальчука и структурами Алексея Мордашова 45%-ная доля «Ростелекома» была оценена в 73,34 млрд руб. Сейчас – 62,26 млрд руб., на 15% дешевле. Менеджмент госоператора признавал, что таким развитием ситуации недоволен.

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