Как России перейти к «индустрии 4.0»
Большие надежды, возлагаемые на «цифровизацию» экономики, от которой экономисты ожидают значительного повышения производительности труда, роста экономики и, как следствие, повышения благосостояния, пока не оправдываются. Если в прошлом веке структуры экономик большинства развитых и развивающихся стран дважды сильно изменились – благодаря индустриализации, в его первой половине, и компьютеризации, в конце – то сейчас, несмотря на бурное внедрение новых технологий в области мобильной связи, передачи данных и развития интернета, нового скачка в производительности за счет автоматизации не наблюдается.
Чтобы этот скачок произошел, новые технологии, внедренные в нашу повседневную жизнь, бизнес и промышленность, должны достичь критической массы. Одним из самых эффективных инструментов для этого может стать так называемый интернет вещей (Internet of Things, IoT). Технологии, объединяемые этим термином, позволяют системно повысить производительность труда и эффективность затрат в ключевых отраслях экономики: энергетике, промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве, сельском хозяйстве, транспорте, здравоохранении и др. По оценкам Немецкой академии науки и техники, внедрение промышленных IoT-технологий (т.н. «индустрия 4.0») за период до 2025 г. повысит производительность немецких промышленных предприятий на 30%.
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