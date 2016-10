Когда Масаёси Сон в 1981 г. только основал компанию SoftBank, он залез на два ящика из-под яблок и с этой импровизированной трибуны произнес речь перед работниками. Их было двое, и они были наняты на неполный рабочий день. «Парни, вы должны слушаться меня, потому что я президент этой компании, – вспоминал Сон о своей речи в интервью Harvard Business Review. – Через пять лет я собираюсь нарастить выручку до $75 млн (для журнала Сон перевел эту сумму в доллары, изначально он говорил о миллиарде иен. – «Ведомости»). Через пять лет я буду поставщиком 1000 дилерских точек и мы станем первыми на рынке ПО для компьютеров». Оба сотрудника выслушали это с раскрытым ртом, поразмыслили и вскоре уволились. Зря. Сону все удалось.

«В 2000 г. я был самым богатым человеком мира – целых три дня», – шутил Сон в интервью CNBC. В 1999 г. Forbes оценивал его состояние в $78 млрд, богаче его в мире был только Билл Гейтс. В 2000 г. пузырь доткома лопнул – и Сон обеднел на $70 млрд. Forbes назвал это рекордом потери собственного капитала. Но Сон вернулся в большой бизнес: сейчас он второй богач Японии и 82-й в мире.

В середине октября Сон объявил, что запускает технологический фонд SoftBank Vision Fund на $100 млрд. $45 млрд из них должен дать саудовский фонд национального благосостояния. Не менее $25 млрд вложит за пять лет сам SoftBank. Об оставшихся $30 млрд ведутся переговоры. Если затея удастся, фонд станет крупнейшим в мире инвестором в области высоких технологий.

Вся родня основателя SoftBank носит японскую фамилию Ясумото. И только 69-летний миллиардер с женой и детьми живут под корейской фамилией Сон. Под этой фамилией его дед и бабушка эмигрировали из Кореи. Отец и мать родились уже в Японии. Правительство требовало, чтобы живущие в стране корейцы носили местные имена. Сон объяснял Harvard Business Review: «Из-за этой уловки большинство японцев не понимало, что мы корейцы. Но как только это вскрывалось, мы подвергались разнообразной дискриминации». Дело не ограничивалось насмешками, и бывало, что в Сона бросали камнями. Поэтому в детстве он всегда выдавал себя за японца и всеми правдами и неправдами старался, чтобы никто из школы не увидел, где он живет.

А жил он на землях, которые принадлежали национальной железной дороге в г. Тосу на японском острове Кюсю. Корейцы-эмигранты нелегально выстроили там целый поселок, и японские чиновники не могли с этим ничего поделать, как ни старались. Однажды в поселке случился крупный пожар – и железнодорожники вздохнули было с облегчением. Но уже на следующее утро корейцы заново отстроили свои халупы, вспоминал Сон в разговоре с Harvard Business Review.

Отец Сона работал не жалея сил, чтобы вырваться из бедности. Он выращивал кур и свиней, а еще нелегально гнал саке. Не известно, какой бизнес был прибыльнее, но семья первой в городе купила машину. Когда Сону исполнилось 13 лет, отец перевез семью в крупнейший город на острове Кюсю, Фукуоку. Единственной целью было дать достойное образование сыну.

Стив Джобс стал для Сона примером для подражания потому, что плевал на мнение всех вокруг и прислушивался только к себе, пишет The Economist. Мало кто верил в успех iPhone, а Джобс даже не сомневался. Точно так же мало кто верил во многие начинания Сона – а ему было все равно. «Когда люди твердили, что я сошел с ума, я в большинстве случаев зарабатывал большие деньги, – цитирует Сона FT. – Но я не думаю о том, что я могу добавить сегодня к тому, что имею <...> Я думаю на 20 лет вперед».

Другой эталон для Сона – японский бизнесмен Ден Фуджита, который в 1971 г. привез в Японию франшизу McDonald’s. Позже Сон пригласил Фуджиту заседать в совете директоров SoftBank. А в школьные годы, проявив немало настойчивости и энергичности, Сон смог добиться встречи с Фуджитой – и тот посоветовал ему учить английский, ехать за образованием в США и особое внимание обратить на компьютерные технологии. Так Сон и поступил, а в компьютеры просто влюбился. FT пишет, что он распечатал фотографию микросхемы Intel крупным планом, хранил ее под подушкой и рассматривал, как фанат – портрет поп-звезды.

Когда 16-летний Сон объявил, что отправляется в США, мать ударилась в плач. Америка представлялась ей скопищем воинствующих дикарей, вспоминал Сон на страницах Harvard Business Review. Отец, хорошо знавший характер сына, не заговаривал на эту тему пару недель: «Он знал, что меня ничто не может остановить, – если он рискнет, я сбегу из семьи. Так что он решил, что, чем я уеду без гроша в кармане, лучше он сам пошлет меня в Штаты с деньгами и поддержкой семьи».

Сон пробился в американскую программу поддержки иностранных студентов и отправился в Окленд (Калифорния). Первые месяцы он поднимал уровень английского в Holy Names College. Там же он встретил свою любовь. По иронии судьбы она была не только японкой, так еще и с родного Сону острова Кюсю.

В сентябре Сон поступил в Serramonte High School и за две недели сдал все выпускные экзамены за все предстоящие ему годы обучения. Потом он вернулся учиться в Holy Names College и оттуда поступил в Университет Калифорнии в Беркли.

В Америке Сон увлекся бизнесом и заработал свой первый миллион. Но ему грозило вылететь из университета за неуспеваемость. Сон нанял специального человека, студента Хуна Лю, который выполнял роль личного секретаря и заодно следил, чтобы начальника не отчислили, пишет The Wall Street Journal. Раз или два, пока босс-студент летал по делам в Японию, Хун посещал занятия, притворяясь Соном.

Настоящий Сон выдумал себе правило регулярно придумывать новую идею для бизнеса или изобретение. Пока он жил в США, у него накопилось около 250 таких записей, часть он воплотил, пишет Harvard Business Review.

В Японии пошла на спад мода на игровые автоматы, и они стали дешеветь. Сон скупал автоматы, привозил в США и устанавливал в барах, кафе и общежитиях. Выручку от этого проекта он оценивал в $1 млн. Автоматы требовалось перепрограммировать с иероглифов на латиницу и добавить популярные в Америке игры. Так что Сон запустил с партнером компанию по написанию видеоигр Unison World. Уезжая из Америки, он продал свою долю сооснователю.

Мы станем робовладельцами

«Эпоха технологической сингулярности уже началась. Когда мы были детьми, старый рыбак мог куда точнее предсказать погоду, чем метеобюро. Сейчас компьютеры синоптиков дают более надежные прогнозы, нежели чья-то интуиция. Поиск Google снабжает информацией быстрее, чем отпечатанная энциклопедия», – рассказывал Сон The Nikkei Asian Review. Робот, умеющий понимать человеческое настроение и подстраиваться под него в разговоре, стал первым шагом Сона в новую эпоху. Робот Pepper поддержит веселье, а если хозяин расстроен – попытается утешить. Он был разработан компанией Aldebaran Robotics по заказу SoftBank Mobile и поступил в продажу летом 2015 г. Партия из 1000 машин разошлась менее чем за минуту. Каждая стоила чуть менее $2000. ВВС замечает, что это ниже себестоимости. Но Сон зарабатывает на ежемесячной плате за подключение робота к удаленному серверу, где и происходит распознавание голоса и эмоций владельца. «Распознавание эмоций у Pepper нужно сделать поточнее, – признавал Сон The Nikkei Asian Review. – Как член семьи, робот помогает детям учить английский, а их дедушкам и бабушкам – делать радиогимнастику, поддерживая их эмоционально. Pepper будет постоянно совершенствоваться, научится ходить на двух ногах, летать и нырять». Пройдет несколько десятков лет, и роботизированный мир позволит людям купаться в роскоши, как рабовладельцам Древнего Рима, рассказывал Сон The Economist.