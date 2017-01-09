«Мы тайная сила, стоящая за многими вещами»

Многие технологические компании совершили в свое время крутой поворот в развитии. Twitter задумывался как подкастинговый проект, а стал мессенджером. Slack был побочным продуктом стартапа видеоигр, а превратился в один из самых быстрорастущих стартапов в области программного обеспечения для бизнеса, рассуждает FT, предваряя интервью гендиректора Qualcomm Стивена Молленкопфа. Развернуть стратегию на 180 градусов – нормальная история для молодых и гибких компаний. Совсем другое дело, когда речь идет о крупнейшем в мире производителе процессоров для смартфонов с капитализацией $100 млрд. Тем не менее в прошлом году Qualcomm в очередной раз решилась на резкий поворот.

Больше 30 лет на рынке

Qualcomm была основана в 1985 г. для разработки технологии сотовой связи CDMA, которая требовалась американской армии. Но первым коммерческим продуктом стала система спутниковой связи для транспортных перевозок Omnitracs, которую компания начала продавать в 1988 г.

А изначально предназначавшаяся для военных CDMA стала достоянием частных компаний. В ноябре 1989 г. на презентации был сделан первый демонстрационный звонок в этом формате. Сотовые операторы немедленно принялись внедрять новую технологию. Затем компания разработала технологию мобильного интернета для CDMA и даже занялась железом для конечных потребителей: в 1998 г. вышел первый мобильный телефон Qualcomm. Но уже через два года компания отказалась от этой идеи и сконцентрировалась на производстве комплектующих для мобильных. А в 2005 г. объявила, что, пока остальные лицензировали архитектуру у ARM (один из крупнейших разработчиков и лицензиаров архитектуры процессоров), она самостоятельно создала процессорное ядро Scorpion.

В финансовом году, окончившемся в сентябре 2016 г., Qualcomm отчиталась о выручке в $23,6 млрд. За год разработанные ею технологии были применены в 1,4 млрд телефонов с 3G и 4G. Ее процессор Snapdragon установлен во многих топовых смартфонах, работающих на Android, включая Samsung Galaxy S7, перечисляет FT. В ряде устройств Apple применяются чипы сотового модема Qualcomm. Продажи этих двух устройств приносят компании две трети выручки. Остальное она получает в виде лицензионных отчислений. Но на рынке смартфонов после десятилетий двузначного роста динамика потихоньку замедляется, особенно это касается недешевых устройств, для которых в основном и закупают технологии Qualcomm.

Интернет-издание The Street обращает внимание на нестыковку в цифрах. В финансовом году, окончившемся 27 сентября 2015 г., выручка компании достигла $25,3 млрд против $14,9 млрд пятью годами ранее. Но за эти пять лет фондовый индекс NASDAQ Composite вырос на 69%, а акции Qualcomm подешевели на 8%. The Street объясняет парадокс опасениями инвесторов, что бум на рынке смартфонов остался в прошлом, к тому же гиганты вроде Samsung принялись разрабатывать собственные процессоры.

Неспокойная работа

Когда Стив Молленкопф в 2014 г. возглавил Qualcomm, он вряд ли мог предвидеть вызовы, с которыми придется столкнуться крупнейшему в мире производителю процессоров для смартфонов, пишет FT. В апреле 2015 г. инвесторы-активисты затеяли кампанию по разделению Qualcomm на две части. Один из крупнейших инвесторов, фонд Jana Partners, предложил: пусть разработка чипов и лицензирование существуют отдельно. По оценке Arete Research Services, капитализация первого бизнеса составила бы $74 млрд, второго – $87 млрд.