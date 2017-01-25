«Виртуальный мир станет миром слежки»

Для венчурного фонда In-Q-Tel незыблем приоритет главного заказчика – ЦРУ. Но у гендиректора фонда Кристофера Дарби отличное чутье на параллельные коммерческие продукты: это и Pokemon Go, и стартап, из которого вырос Google Maps

Найти фотографию Кристофера Дарби, который возглавляет созданный ЦРУ венчурный фонд In-Q-Tel, непросто. Один из его постов – председатель совета директоров Endgame. Эта компания скандально прославилась в 2011 г. Тогда благодаря добытой хакерам группы Anonymous информации стало ясно, что она поставляла американскому правительству программы для взлома компьютеров и смартфонов по всему миру.

На сайте Endgame еще осенью 2016 г. были фотографии всех ее топ-менеджеров, кроме Дарби, рядом с фамилией которого стоял пустой квадрат. На обновленной в конце 2016 г. версии сайта маленькая фотография все-таки появилась в общем ряду. Но если кликнуть по ней, открывается персональная страница с биографией Дарби, на которой вместо фото – темный силуэт. Неудивительно, ведь в Endgame он работает по совместительству. А основная должность Дарби – президент In-Q-Tel, на сайте которого нет фотографий топ-менеджеров.

In-Q-Tel был создан, чтобы искать и финансировать разработки, которые можно применять для разведки. Некоторые проекты, созданные на деньги этого фонда, тайны не составляют и, более того, широко известны. Например, игра Pokemon Go или стартап, на основе которого сделан Google Maps. О других знают в основном специалисты – тонкие, как лист бумаги, гибкие аккумуляторы фирмы Infinite Power Solutions, вживляемые в челюсть передатчики и некоторые технологии, используемые в iPad.

Агент 007 и ЦРУ

Долгое время разведслужбы были на острие технического прогресса. Вспомним хотя бы самолет-разведчик U-2, объясняет Fox Business Network. Но в конце 1980-х – начале 1990-х стало понятно, что лучшие умы теперь предпочитают работать не в госконторах, а в частных компаниях Кремниевой долины. ЦРУ начало все чаще давать сбои, замечает Bloomberg. Оно не смогло предсказать вторжение в Кувейт в 1990 г., события, приведшие к распаду СССР в 1991 г., и испытания ядерного оружия Индией и Пакистаном в 1998 г. Зато явно переоценило способности Ирака по созданию оружия массового поражения.

В 1997–2004 гг. директором ЦРУ работал Джордж Тенет. Его сильно расстраивало, что из-за различных ограничений, непростой процедуры госзакупок и неповоротливой бюрократической машины ЦРУ не может вовремя получить доступ к новейшим технологиям, пишет The Wall Street Journal (WSJ). У Тенета возникла идея создать коммерческий венчурный фонд, который пользовался бы большей свободой в своих действиях. Конгресс одобрил идею. Так в 1999 г. был основан фонд Peleus. Пелей в древнегреческой мифологии – аргонавт, сын мудрого эгинского правителя Эака, отец Ахилла; на его свадьбе произошел спор, известный по выражению «яблоко раздора».

Потом фонд переименовали на более современный лад – в In-Q-Tel. Q – так звали изобретателя шпионских гаджетов из фильмов про Джеймса Бонда, объясняется на сайте фонда. Q разрывает пополам слово Intel, которое с английского переводится не только как «информация», но и как «разведданные».