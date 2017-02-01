«Временами мы в Microsoft действовали как люди, имеющие на все готовый ответ»

Сатья Наделла мечтает о сверхчеловеке, обладающем также и компьютерным разумом. В его создании он видит одну из миссий Microsoft, в которой работает больше 20 лет

Генеральному директору Microsoft Сатье Наделле пришлось в марте прошлого года столкнуться с необычным пиар-провалом. Источником проблем стала Тэй – бот, имитирующий девушку-подростка, созданный, чтобы общаться в Twitter. Через считанные часы после появления в этой социальной сети Тэй, которая была задумана как самообучающаяся в процессе общения с собеседниками система, стала повторять вслед за ними расистские, женоненавистнические и нескромные высказывания.

Microsoft Corporation IT-компания

Акционеры (данные компании на 30 сентября 2016 г.): 2,99% акций принадлежит менеджменту (в том числе основателю компании Биллу Гейтсу – 2,46%), остальные акции в свободном обращении; крупнейшие институциональные инвесторы – The Vanguard Group (6,07%), BlackRock (5,6%).

Капитализация - $499,6 млрд.

Финансовые показатели (первое полугодие финансового года, завершившееся 31 декабря 2016 г.):

выручка – $44,5 млрд,

чистая прибыль – $9,9 млрд.



Основана в 1975 г. в США, с 1992 г. работает в России. Занимается разработкой программного обеспечения (операционных систем, серверных и бизнес-приложений, интерактивных программ, игр и др.).

Microsoft быстренько отключил от сети неудобного бота, заявив, что «приносит искренние извинения за неумышленно оскорбительные и обидные твиты Тэй».

Где-то через неделю Тэй неожиданно вновь вышла в эфир и принялась рассылать в Twitter потоки случайных сообщений. В одном из них, например, сваливала вину за свое поведение на злоупотребление алкоголем. Словом, эксперимент обернулся катастрофой, которая произошла у всех на виду.

Однако, когда дело дошло до разбора полетов, Наделла не стал искать козла отпущения. Он отправил письмо работникам Microsoft, участвовавшим в проекте Тэй, – исследователям в области искусственного интеллекта, программистам и даже комикам-импровизаторам – уже на следующее утро после того, как Тэй нейтрализовали первый раз. «Первой нашей реакцией было удостовериться, что команда не раскаивается в том, что осмелилась рискнуть», – объясняет Наделла. В конце года та же команда запустила другой чат-бот –Зо, также имитирующий девушку. Пообщаться с ней можно было в мессенджере Kik, а затем и в Facebook Messenger.

«Вам надо дать четко понять, что, если делаете ошибки, на них нужно учиться», – говорит Наделла. В этом высказывании отражен стиль управления 49-летнего генерального директора: честно, решительно и с готовностью прощать.

Когда Наделла в 2014 г. занял пост генерального, аналитики решили, что его кандидатура была самым надежным вариантом: классический инженер и преданный компании человек, пришедший в Microsoft еще в далеком 1992 году.