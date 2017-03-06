Дмитрий Страшнов рассказывает, как в ожидании закона об акционировании «Почты России» реформирует госпредприятие, сколько денег нужно на закон Яровой и в какие сроки следует доставлять отправления

Статья опубликована в № 4275 от 07.03.2017 под заголовком: «До меня доходили слухи о преемниках, но не более того»

Дмитрий Страшнов прервал карьеру в бизнесе, взявшись за реформу «Почты России» – устаревшего и неэффективного госпредприятия. Задача сродни той, которую решает Герман Греф в Сбербанке. Но реформаторский стаж Грефа – 10 лет, Страшнова – четыре года. Он возглавил национальную почту на пике скандала: тогда в аэропорту «Шереметьево» скопилось 500 т посылок, международный почтовый обмен был в коллапсе. С тех пор международных отправлений стало больше в 10 раз с лишним, но крупных сбоев в их обработке не наблюдается.

Переустроить «Почту России» предполагалось без участия казенных денег, а чтобы предприятие могло самостоятельно заработать на реформу, решено было его акционировать. Закона об акционировании «Почта России» пока не дождалась, но уже в 2015 г. впервые получила настоящую, не обеспеченную поддержкой государства чистую прибыль.

Страшнов в интервью «Ведомостям» в 2014 г. свое назначение гендиректором ФГУП «Почта России» назвал «серьезным экспериментом руководства государства»: до этого он работал в крупных международных компаниях с совершенно другой корпоративной культурой. Расхождения топ-менеджера и государства в представлениях о корпоративной культуре проявились на четвертый год эксперимента. В конце прошлого года Генпрокуратура сообщила, что выявила факт незаконной выплаты вознаграждения Страшнову за 2014 г. в размере 95,4 млн руб. Топ-менеджер настаивает, что его вознаграждение было рассчитано по правилам, которые устанавливал не он сам, а правительство. Прокуратура направила материалы проверки в Следственный комитет, но решение по результатам доследственной проверки еще не принято. Страшнов комментирует ситуацию скупо и продолжает заниматься своим делом: «доставляет почту». Он рассказывает «Ведомостям» о зарплатах в компании, трансформации предприятия и планах выхода на международные рынки.

– «Почта России» еще не отчиталась официально по итогам года, скажите о предварительных финансовых результатах.

– Мы прогнозируем рост выручки около 10% год к году. Чистая прибыль также должна подрасти и составить около 1,7 млрд руб. Точные результаты будут чуть позже, но у нас есть стопроцентная уверенность, что показатели по основным параметрам будут лучше, чем в предыдущем году. Хочу отметить, что это будет уже второй год, когда компания не получает государственных дотаций на покрытие убытков от предоставления социально значимых услуг.

Сегодня с развитием электронной коммерции самый большой потенциал роста у посылочного бизнеса.

– Недавно отчитался о результатах «Почта банк». Как вы оцениваете его работу?

– «Почта банк» показал прекрасные результаты. Не прошло и года с его открытия, но мы уже видим операционную прибыль. Кроме того, в 2016 г. «Почта России» уже получила от банка 750 млн руб. в виде инфраструктурного платежа. Мы рассчитываем, что уже в следующем году он станет крупнейшим в России розничным банком по количеству точек обслуживания. Это еще раз подтверждает, что создание «Почта банка» вместе с партнерами, группой ВТБ, после почти 18 лет дискуссий на эту тему – правильный шаг и для компании, и для страны в целом.

– Традиционные финансовые почтовые сервисы вы собираетесь в банк передавать?