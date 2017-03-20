«Mobileye создает технологию, которая спасает жизни»

Ахиллесова пята самоуправляемых автомобилей отнюдь не технологии, а люди. Как научить программу реагировать на опасные и неожиданные маневры водителей-людей? Израильский профессор Амнон Шашуа любит демонстрировать нарезку записей с собственного видеорегистратора, сделанных по пути на работу. В январе этого года на конференции потребительской электроники в Лас-Вегасе он показал, как водят в Иерусалиме, и пошутил: «Вождение в Израиле совсем не похоже на вождение в Бостоне. Законы тут другие». Аудитория, только что насмотревшаяся на шараханья водителей из ряда в ряд, ответила смешками.

Шашуа знает, о чем говорит. Основанная им компания Mobileye – один из главных игроков на рынке беспилотных автомобилей. Более того, она давно поставляет ведущим автопроизводителям ADAS – системы помощи водителю. Например, они затормозят автомобиль перед препятствием, если водитель его не заметил.

Капитализация Mobileye в начале марта достигала $10,5 млрд. А в прошлый понедельник Intel заявила, что готова выложить за Mobileye $15,3 млрд. Как заметил гендиректор Intel Брайан Крзанич, «вопрос – «что там под капотом?» – все чаще будет относиться именно к вычислительной мощности, а не к лошадиным силам».

Цена в $15,3 млрд станет рекордом для Израиля. Пока лавры крупнейшей сделки в истории израильских технологических компаний держит Waze. Этот картографический сервис в 2013 г. приобрела Google за $1,1 млрд. На втором месте покупка Apple в том же году производителя 3D-сенсоров PrimeSense за $300 млн.

Mobileye – пример того, как сугубо научные изыскания могут перерасти в успешный бизнес. Компания возникла, когда израильский профессор Амнон Шашуа увлекся проблемой искусственного интеллекта и распознавания им предметов.

Первый стартап не окупился

Шашуа родился 26 мая 1960 г. Поначалу он строил научную карьеру: в 1985 г. получил диплом бакалавра по математике и информатике Университета Тель-Авива, через четыре года стал магистром в сфере информатики израильского Института Вейцмана. Докторскую защищал уже в MIT, темой выбрал трехмерное визуальное распознавание объектов. В 1996 г. он продолжил исследования в Еврейском университете в Иерусалиме. Но за год до этого задумался о практическом применении теоретических выкладок.

В 1995 г. Шашуа основал стартап CogniTens: производство оборудования для бесконтактного трехмерного измерения объектов и построения 3D-моделей. Рынком сбыта выбрали автопроизводителей. Переносной комплекс для измерений Optigo, полностью автоматизированная система OptiCell и программное обеспечение для них CoreView помогали проверить, соответствуют ли автокомпоненты заданным размерам, насколько высоко качество сборки на конвейере. Чтобы быть поближе к клиентам, CogniTens открыла отделения в Детройте и Токио. Оборудование CogniTens стояло более чем на полусотне производителей и поставщиков автокомпонентов, писала израильская газета Globes, но все равно стартап оказался не слишком успешен. В 2007 г. он был продан холдингу Hexagon за $20 млн – это меньше, чем в него было инвестировано.