У iPhone появился новый конкурент
Google представил смартфон Pixel собственной разработки
Google на проходящей сегодня, 4 октября, презентации представил новые смартфоны. Pixel — это первый смартфон, разработанный полностью Google. Предыдущие «гуглофоны» Nexus создавались LG и HTC. Правда, собираться Pixel будут также на мощностях HTC
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Самая младшая модель Pixel с пятидюймовым экраном и 32 Гб памяти стоит $649, самая старшая - Pixel XL с 5,5-дюймовым экраном и 128 Гб памяти - $869, пишет Bloomberg. Смартфоны Pixel работают на особой версии ОС Android - Nougat 7.1 с сильно переработанным интерфейсом
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Модели напоминают по дизайну и основным характеристикам iPhone 7 и iPhone 7 Plus от Apple, отмечает Bloomberg. Сама компания считает, что они мощнее, лучше по качеству и разрешению камеры (12 Мп при диафрагме 2,0), разрешению экрана, а также оснащаются продвинутым электронным помощником Google Assistant
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В экосистему Pixel плотно интегрированы очки виртуальной реальности (VR) Daydream стоимостью $79. Очки комплектуются контроллером с датчиками движения и управляющим тачпадом
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Предзаказ на смартфоны открыт в Google Store. Розничные поставки начнутся 20 октября с США, Великобритании, Австралии, Канады и Германии
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