У iPhone появился новый конкурент

Beck Diefenbach / Reuters

Модели напоминают по дизайну и основным характеристикам iPhone 7 и iPhone 7 Plus от Apple, отмечает Bloomberg. Сама компания считает, что они мощнее, лучше по качеству и разрешению камеры (12 Мп при диафрагме 2,0), разрешению экрана, а также оснащаются продвинутым электронным помощником Google Assistant

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