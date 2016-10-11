Xiaomi открыл первый монобрендовый магазин в России
Его построил российский партнер китайской компании «Смарт оранж»
Первый монобрендовый магазин китайского производителя смартфонов Xiaomi открылся в Москве в торговом центре «Калейдоскоп»
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Магазин построил российский партнер китайской компании - «Смарт оранж», подразделение дистрибутора RDC Group
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К лету 2018 г. «Смарт оранж» планирует открыть примерно 20 магазинов Xiaomi, утверждает человек, знакомый с менеджерами RDC Group
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Бюджет проекта оценивается чуть более чем в $2 млн, утверждает человек, знакомый с менеджерами RDC Group
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Флагманский бутик расположился в Москве, а магазины поменьше откроются в регионах
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Осенью 2014 г. смартфоном Xiaomi Mi4 в России начал торговать китайский интернет-магазин JD.com. В июне 2016 г. смартфоны Xiaomi появились в рознице «Связного» и «Евросети»
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Сейчас Xiaomi занимает менее 1% российского рынка смартфонов в штуках, оценивает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин
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