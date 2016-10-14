История ошибки за $5,3 млрд
Как развивался скандал вокруг флагманского смартфона Samsung и как компания с ним разбиралась
19 августа 2016 г.
Samsung Electronics начала продажи флагманской модели смартфона – Galaxy Note 7 с водонепроницаемым корпусом и функцией сканирования радужной оболочки в США, Южной Корее и ряде других стран. Презентация конкурирующей модели Apple – iPhone 7 назначена на первую половину сентября
Samsung Electronics начала продажи флагманской модели смартфона – Galaxy Note 7 с водонепроницаемым корпусом и функцией сканирования радужной оболочки в США, Южной Корее и ряде других стран. Презентация конкурирующей модели Apple – iPhone 7 назначена на первую половину сентября
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24 августа 2016 г.
Появилась информация о первом случае возгорания Galaxy Note 7. Китайский пользователь выложил на форум Baidu Tieba фотографии обугленного смартфона, сгоревшего во время зарядки. Судя по некоторым представленным изображениям, телефон заряжался от неоригинального устройства
Появилась информация о первом случае возгорания Galaxy Note 7. Китайский пользователь выложил на форум Baidu Tieba фотографии обугленного смартфона, сгоревшего во время зарядки. Судя по некоторым представленным изображениям, телефон заряжался от неоригинального устройства
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2 сентября 2016 г.
Samsung признал дефект в элементах питания Galaxy Note 7 и приостановил продажи смартфона по всему миру. Компания обещала заменить 1 млн проданных устройств на безопасные из новых партий. Всего к этому времени Samsung отгрузил дистрибуторам 2,5 млн Galaxy Note 7
Samsung признал дефект в элементах питания Galaxy Note 7 и приостановил продажи смартфона по всему миру. Компания обещала заменить 1 млн проданных устройств на безопасные из новых партий. Всего к этому времени Samsung отгрузил дистрибуторам 2,5 млн Galaxy Note 7
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8 сентября 2016 г.
Федеральное управление авиации США рекомендовало не провозить Galaxy Note 7 в багаже и держать смартфон выключенным во время полета. Через неделю подобные правила действовали уже у нескольких десятков авиаперевозчиков из разных стран, в том числе и российского «Аэрофлота»
Федеральное управление авиации США рекомендовало не провозить Galaxy Note 7 в багаже и держать смартфон выключенным во время полета. Через неделю подобные правила действовали уже у нескольких десятков авиаперевозчиков из разных стран, в том числе и российского «Аэрофлота»
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1 октября 2016 г.
Samsung возобновил продажи доработанного Galaxy Note 7 в Корее. В других странах график «перезапуска» будет зависеть от «региональных обстоятельств». Через несколько дней смартфон из новой партии загорелся на борту самолета в США, стало известно и о других возгoраниях
Samsung возобновил продажи доработанного Galaxy Note 7 в Корее. В других странах график «перезапуска» будет зависеть от «региональных обстоятельств». Через несколько дней смартфон из новой партии загорелся на борту самолета в США, стало известно и о других возгoраниях
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11 октября 2016 г.
Samsung объявил об отзыве всех Galaxy Note 7. Компания признала неспособность устранить дефект и попросила владельцев смартфонов выключить их навсегда. При сдаче Note 7 они получат компенсацию – $25–100. По оценке Samsung, потери от отзыва составят не менее $5,3 млрд
Samsung объявил об отзыве всех Galaxy Note 7. Компания признала неспособность устранить дефект и попросила владельцев смартфонов выключить их навсегда. При сдаче Note 7 они получат компенсацию – $25–100. По оценке Samsung, потери от отзыва составят не менее $5,3 млрд
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