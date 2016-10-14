История ошибки за $5,3 млрд

Shawn L. Minter / AP

1 октября 2016 г.



Samsung возобновил продажи доработанного Galaxy Note 7 в Корее. В других странах график «перезапуска» будет зависеть от «региональных обстоятельств». Через несколько дней смартфон из новой партии загорелся на борту самолета в США, стало известно и о других возгoраниях

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