Kodak выпустила фотосмартфон под брендом Ektra
Камерафон получил название в честь фотоаппарата, впервые выпущенного в 1941 году
Устройство, выполненное в винтажном стиле, имеет 21-Мп матрицу с объективом с максимальным относительным отверстием f/2.0 (без оптического зума) и дисплей (5 дюймов) с HD-разрешением. Также предусмотрены оптическая стабилизация изображения, фазовый автофокус и двойная светодиодная вспышка. Для любителей селфи - фронтальная камера (13 Мп), также с фазовым автофокусом.
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Камерафон изначально поступит в продажу в Великобритании. Позже он появится на полках магазинов других европейских стран. Его стоимость - 449 фунтов стерлингов (около $550)
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Устройство, работающее под управлением ОС Android 6.0, не будет конкурировать с iPhone 7 или Google Pixel по качеству фотографий, считают в компании. Kodak попытался создать максимально простой смартфон, который позволяет делать фотографии высокого качества. Он работает на новой платформе Helio X20.
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Компания также будет выпускать аксессуары к Kodak Ektra. Кожаный чехол устройства акцентирует внимание на том, что это все же камера с возможностью совершения звонков
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Внешний вид устройства прост. Большой объектив расположен в противоположной стороне от наплыва под правую руку. У смартфона есть физическая кнопка спуска с буквой «K».
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Kodak Ektra позволяет редактировать снимки сразу же после их создания при помощи встроенных приложений.
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