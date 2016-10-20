Kodak выпустила фотосмартфон под брендом Ektra

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Устройство, выполненное в винтажном стиле, имеет 21-Мп матрицу с объективом с максимальным относительным отверстием f/2.0 (без оптического зума) и дисплей (5 дюймов) с HD-разрешением. Также предусмотрены оптическая стабилизация изображения, фазовый автофокус и двойная светодиодная вспышка. Для любителей селфи - фронтальная камера (13 Мп), также с фазовым автофокусом.

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