10 самых безопасных мессенджеров
Skype и Snapchat – одни из самых уязвимых, следует из рейтинга Amnesty International
Международная правозащитная организация Amnesty International составила рейтинг самых защищенных месенджеров. Первую строчку заняли Facebook Messenger и WhatsApp (оба они принадлежат компании Facebook)
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WhatsApp поделил первое место среди самых безопасных с Facebook Messenger, получив 67 баллов из 100 возможных
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Второе место у iMessage (73 балла). В первую очередь эксперты рассматривали наличие в сервисе шифрования — основного способа защитить неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнений от онлайн-угроз
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Еще один мессенджер от Apple - FaceTime - также на втором месте (67 баллов). End-to-end шифрование (ключ от переписки формируется на конечном устройстве, например смартфоне пользователя) включено по умолчанию у шести мессенджеров из списка
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Telegram, разработанный основателем социальной сети «В контакте» Павлом Дуровым, оказался на третьей строчке. Он набрал 67 баллов, однако авторы рейтинга подчеркивают, что end-to-end шифрование в Telegram не включено по умолчанию. «Жаль, что «неправительственные организации» действуют как PR-инструмент правительства и корпораций», - прокомментировал рейтинг в Twitter Павел Дуров
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Новый мессенджер от Google с end-to-end шифрованием — Allo (компания выпустила его в мае 2016 г.) набрал 53 балла, заняв четвертую строчку рейтинга
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Такое же количество быллов (53) у еще одного мессенджера от Google - Duo
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Еще один мессенджер от Google - Hangouts, позволяющий пользователю обмениваться sms и mms без end-to-end шифрования, также набрал 53 балла
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Приложение для обмена мгновенными сообщениями Line от одноименной японской компании набрало 47 баллов
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Мессенджер Viber также набрал в рейтинге 47 баллов
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Skype не вошел в десятку самых безопасных мессенджеров, набрав 40 баллов. Низкие оценки Amnesty также получили сервисы Snapchat, Blackberry Messenger, QQ и WeChat
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