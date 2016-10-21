10 самых безопасных мессенджеров

Н. Рыхлик / Ведомости

Еще один мессенджер от Apple - FaceTime - также на втором месте (67 баллов). End-to-end шифрование (ключ от переписки формируется на конечном устройстве, например смартфоне пользователя) включено по умолчанию у шести мессенджеров из списка

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