Apple показала юбилейный MacBook
Первый MacBook был выпущен 25 лет назад
Apple представила обновленную версию ноутбука MacBook Pro. Последний раз компания обновляла линейку ноутбуков четыре года назад
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Первый MacBook был выпущен Apple 25 лет назад
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Новый MacBook Pro (экран 13-дюймов) стал самым тонким и самым легким по весу в сравнении с предшественниками. Его вес -1,36 кг. Ноутбук также выпускается в версии с экраном 15 дюймов. Вес такого устройства - 1,81 кг. MacBook Pro работает на процессоре Intel i7 и графическом процессоре Radeon Pro
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Особым новшеством станет сенсорная панель Touch Bar, расположенная на клавиатуре. Ее содержимое меняется в зависимости от выбранного приложения. Панель будет предлагать подставить слово во время набора текста и с ее помощью можно будет выбирать эмодзи, менять громкость или использовать инструменты при редактировании фотографий
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Также на клавиатуре появилась система идентификации TouchID, пользователи смогут с помощью специального чипа авторизовывать свои онлайн-покупки и даже переключать пользователей системы. Собственную кнопку получила система Siri. Создатели обещают, что новый MacBook будет работать тише, а динамики наоборот стали более мощными
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