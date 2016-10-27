Apple показала юбилейный MacBook

Marcio Jose Sanchez / AP

Особым новшеством станет сенсорная панель Touch Bar, расположенная на клавиатуре. Ее содержимое меняется в зависимости от выбранного приложения. Панель будет предлагать подставить слово во время набора текста и с ее помощью можно будет выбирать эмодзи, менять громкость или использовать инструменты при редактировании фотографий

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