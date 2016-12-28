Медиаитоги 2016 года
Крупнейшая сделка, злоключение, судебный процесс и проект года – версия «Ведомостей»
Сделка года: «Мегафон» покупает 63,8% акций интернет-холдинга Mail.ru Group. Продает пакет на $740 млн контролирующий акционер обеих компаний – USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров. Оператор теперь рассчитывает на цифровизацию собственных сервисов, Mail.ru Group должна выиграть за счет доступа к данным «Мегафона» по абонентам, так холдинг сможет лучше таргетировать рекламу, а значит, больше на ней зарабатывать. Сделку можно было счесть красивым примером общемировой тенденции по слиянию телекоммуникационных и медийных компаний. Вот только Усманов давно владеет этими активами, и аналитики много раз поднимали вопросы о возможной синергии этих активов. Ничто не мешало этим компаниям делать совместные проекты без выкупа контрольных пакетов друг у друга
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Злоключение года: Mediascope
Весной Госдума вслед за СМИ жестко ограничила влияние иностранцев на измерение ТВ-аудитории. Почти 20 лет зрителей в России считала TNS, которая полностью принадлежала британской WPP. Против измерителя сработали набирающая силу среди чиновников паранойя и накопившиеся претензии крупнейших телеканалов. Чтобы остаться работать в России, британцы продали 80% TNS государственному ВЦИОМу. Переговоры были нервными, сделка висела на волоске, а команда была готова взбунтоваться. После продажи компания сменила название на Mediascope и получила от Роскомнадзора официальные полномочия на измерение ТВ-аудитории. Но надежды телеканалов на изменение системы подсчета зрителей не сбылись: Mediascope продолжает считать зрителей по-старому. Для изменений нужны инвестиции, на которые пока не готов ни ВЦИОМ, ни сами каналы
Весной Госдума вслед за СМИ жестко ограничила влияние иностранцев на измерение ТВ-аудитории. Почти 20 лет зрителей в России считала TNS, которая полностью принадлежала британской WPP. Против измерителя сработали набирающая силу среди чиновников паранойя и накопившиеся претензии крупнейших телеканалов. Чтобы остаться работать в России, британцы продали 80% TNS государственному ВЦИОМу. Переговоры были нервными, сделка висела на волоске, а команда была готова взбунтоваться. После продажи компания сменила название на Mediascope и получила от Роскомнадзора официальные полномочия на измерение ТВ-аудитории. Но надежды телеканалов на изменение системы подсчета зрителей не сбылись: Mediascope продолжает считать зрителей по-старому. Для изменений нужны инвестиции, на которые пока не готов ни ВЦИОМ, ни сами каналы
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Возвращение года: Вячеслав Муругов
В мае гендиректором телехолдинга «СТС медиа» вместо Юлианы Слащевой стал Вячеслав Муругов. Он вошел в одну и ту же реку дважды – до начала 2015 г. он несколько лет проработал генеральным продюсером все того же «СТС медиа». Для индустрии это возращение стало чуть ли не символом победы «настоящих телевизионщиков» над «управленцами». Три предыдущих гендиректора «СТС медиа» до своего назначения не занимались созданием телеконтента – Слащева управляла PR-компанией, Борис Подольский был финансистом, Антон Кудряшов занимался страхованием, инвестициями, печатной прессой и т. д. Результаты оказались не очень удачными – флагманский канал холдинга СТС резко снизил аудиторию. Акционеры смирились и позвали исправлять ситуацию не талантливого управленца и знатока финансовых потоков, а известного продюсера, который знает, как делается ТВ
В мае гендиректором телехолдинга «СТС медиа» вместо Юлианы Слащевой стал Вячеслав Муругов. Он вошел в одну и ту же реку дважды – до начала 2015 г. он несколько лет проработал генеральным продюсером все того же «СТС медиа». Для индустрии это возращение стало чуть ли не символом победы «настоящих телевизионщиков» над «управленцами». Три предыдущих гендиректора «СТС медиа» до своего назначения не занимались созданием телеконтента – Слащева управляла PR-компанией, Борис Подольский был финансистом, Антон Кудряшов занимался страхованием, инвестициями, печатной прессой и т. д. Результаты оказались не очень удачными – флагманский канал холдинга СТС резко снизил аудиторию. Акционеры смирились и позвали исправлять ситуацию не талантливого управленца и знатока финансовых потоков, а известного продюсера, который знает, как делается ТВ
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Процесс года: ФАС против Google
В этом году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) столкнулась, возможно, с самым сложным случаем в своей практике. Еще осенью 2015 г. она предписала Google больше не ограничивать конкуренцию на рынке мобильных приложений и весь этот год добивалась исполнения предписания. ФАС не помогли ни вердикты судов, которые подтвердили его законность, ни штрафы, ни публичные угрозы уголовного преследования топ-менеджеров Google. Сейчас служба добивается через суд получения исполнительного листа. Но вряд ли служба судебных приставов преуспеет там, где ничего не добилась сама ФАС. Какую тяжелую артиллерию чиновники еще подключат?
В этом году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) столкнулась, возможно, с самым сложным случаем в своей практике. Еще осенью 2015 г. она предписала Google больше не ограничивать конкуренцию на рынке мобильных приложений и весь этот год добивалась исполнения предписания. ФАС не помогли ни вердикты судов, которые подтвердили его законность, ни штрафы, ни публичные угрозы уголовного преследования топ-менеджеров Google. Сейчас служба добивается через суд получения исполнительного листа. Но вряд ли служба судебных приставов преуспеет там, где ничего не добилась сама ФАС. Какую тяжелую артиллерию чиновники еще подключат?
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Проект года: Национальный рекламный альянс
Крупнейшие телехолдинги страны («Первый канал», ВГТРК, «Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа») со второй попытки создали мегапродавца ТВ-телерекламы. Раньше такую рекламу продавали конкурирующие Vi и сейлз-хаус «Газпром-медиа», теперь – единый «Национальный рекламный альянс» (НРА). Селлер начал работу с громкого объявления: несмотря на кризис в экономике страны, цены на ТВ-рекламу в 2017 г. вырастут сразу на 15%. Перетекания бюджетов в другие медиа, прежде всего в digital, селлер не боится, по словам его сотрудников, рекламодатели заигрались в интернет и якобы в нем разочаровались. Рекламодатели и рекламные агентства повышения цен явно не оценили и жестко торгуются с НРА по контрактам
Крупнейшие телехолдинги страны («Первый канал», ВГТРК, «Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа») со второй попытки создали мегапродавца ТВ-телерекламы. Раньше такую рекламу продавали конкурирующие Vi и сейлз-хаус «Газпром-медиа», теперь – единый «Национальный рекламный альянс» (НРА). Селлер начал работу с громкого объявления: несмотря на кризис в экономике страны, цены на ТВ-рекламу в 2017 г. вырастут сразу на 15%. Перетекания бюджетов в другие медиа, прежде всего в digital, селлер не боится, по словам его сотрудников, рекламодатели заигрались в интернет и якобы в нем разочаровались. Рекламодатели и рекламные агентства повышения цен явно не оценили и жестко торгуются с НРА по контрактам
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Назначение года: Ольга Паскина
Весной гендиректором «Национальной медиа группы» (НМГ) вместо Александра Орджоникидзе стала Ольга Паскина, которая до этого управляла холдингом «Профмедиа», а потом бизнесом Discovery в России. НМГ, основанная Юрием Ковальчуком, – владелец двух федеральных каналов («Пятый» и РЕН ТВ), миноритарий «Первого канала» и «СТС медиа» и крупный игрок на рынке неэфирного ТВ. По доходам она уступает и «Газпром-медиа», и ВГТРК. Но, как откровенно заявила Паскина весной, холдинг претендует на то, чтобы стать «архитектором» всей медиаиндустрии страны. В частности, именно на базе НМГ сейчас обсуждается создание единого видеосервиса, где будет выкладываться в сеть контент всех крупнейших телехолдингов
Весной гендиректором «Национальной медиа группы» (НМГ) вместо Александра Орджоникидзе стала Ольга Паскина, которая до этого управляла холдингом «Профмедиа», а потом бизнесом Discovery в России. НМГ, основанная Юрием Ковальчуком, – владелец двух федеральных каналов («Пятый» и РЕН ТВ), миноритарий «Первого канала» и «СТС медиа» и крупный игрок на рынке неэфирного ТВ. По доходам она уступает и «Газпром-медиа», и ВГТРК. Но, как откровенно заявила Паскина весной, холдинг претендует на то, чтобы стать «архитектором» всей медиаиндустрии страны. В частности, именно на базе НМГ сейчас обсуждается создание единого видеосервиса, где будет выкладываться в сеть контент всех крупнейших телехолдингов
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