Медиаитоги 2016 года

Е. Разумный / Ведомости

Возвращение года: Вячеслав Муругов

В мае гендиректором телехолдинга «СТС медиа» вместо Юлианы Слащевой стал Вячеслав Муругов. Он вошел в одну и ту же реку дважды – до начала 2015 г. он несколько лет проработал генеральным продюсером все того же «СТС медиа». Для индустрии это возращение стало чуть ли не символом победы «настоящих телевизионщиков» над «управленцами». Три предыдущих гендиректора «СТС медиа» до своего назначения не занимались созданием телеконтента – Слащева управляла PR-компанией, Борис Подольский был финансистом, Антон Кудряшов занимался страхованием, инвестициями, печатной прессой и т. д. Результаты оказались не очень удачными – флагманский канал холдинга СТС резко снизил аудиторию. Акционеры смирились и позвали исправлять ситуацию не талантливого управленца и знатока финансовых потоков, а известного продюсера, который знает, как делается ТВ

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