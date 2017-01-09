10 лет первому iPhone
Как проходила первая презентация смартфона от Apple
Журнал Time назвал iPhone первого поколения, который был представлен широкому кругу в 9 января 2007 г., изобретением года. Apple удалось совместить телефон и портативный компьютер, который легко синхронизировался с другими устройствами компании.
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Корпус смартфона был сделан из алюминия
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Из минусов iPhone первого поколения пользователи отмечали то, что он не поддерживал 3G и что с него нельзя было отправить MMS
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У iPhone была фотокамера с разрешением 2 мегапикселя, довольно большой дисплей на то время, смартфон позволял заходить в Интернет и работать с электронной почтой
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Во время презентации выступал музыкант Джон Майер
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В цену смартфона ($499–599 в зависимости от объема памяти) были включены контракт на услуги крупнейшего сотового оператора США Cingular Wireless сроком на два года и возможность загружать аудиозаписи из iTunes
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Котировки Apple на следующий день после презентации выросли на 4,9%
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Устройство поступило в розницу 29 июня 2007 г., и в уже первый уик-энд в США было продано 270 000 экземпляров
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