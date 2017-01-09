Персональные технологии

10 лет первому iPhone

Как проходила первая презентация смартфона от Apple
Preloader gallery
Журнал Time назвал iPhone первого поколения, который был представлен широкому кругу в 9 января 2007 г., изобретением года. Apple удалось совместить телефон и портативный компьютер, который легко синхронизировался с другими устройствами компании.
Paul Sakuma / AP
Журнал Time назвал iPhone первого поколения, который был представлен широкому кругу в 9 января 2007 г., изобретением года. Apple удалось совместить телефон и портативный компьютер, который легко синхронизировался с другими устройствами компании.
1/8
Корпус смартфона был сделан из алюминия
Kimberly White / Reuters
Корпус смартфона был сделан из алюминия
2/8
Из минусов iPhone первого поколения пользователи отмечали то, что он не поддерживал 3G и что с него нельзя было отправить MMS
Paul Sakuma / AP
Из минусов iPhone первого поколения пользователи отмечали то, что он не поддерживал 3G и что с него нельзя было отправить MMS
3/8
У iPhone была фотокамера с разрешением 2 мегапикселя, довольно большой дисплей на то время, смартфон позволял заходить в Интернет и работать с электронной почтой
Kimberly White / Reuters
У iPhone была фотокамера с разрешением 2 мегапикселя, довольно большой дисплей на то время, смартфон позволял заходить в Интернет и работать с электронной почтой
4/8
Во время презентации выступал музыкант Джон Майер
Paul Sakuma / AP
Во время презентации выступал музыкант Джон Майер
5/8
В цену смартфона ($499–599 в зависимости от объема памяти) были включены контракт на услуги крупнейшего сотового оператора США Cingular Wireless сроком на два года и возможность загружать аудиозаписи из iTunes
Paul Sakuma / AP
В цену смартфона ($499–599 в зависимости от объема памяти) были включены контракт на услуги крупнейшего сотового оператора США Cingular Wireless сроком на два года и возможность загружать аудиозаписи из iTunes
6/8
Котировки Apple на следующий день после презентации выросли на 4,9%
Kimberly White / Reuters
Котировки Apple на следующий день после презентации выросли на 4,9%
7/8
Устройство поступило в розницу 29 июня 2007 г., и в уже первый уик-энд в США было продано 270 000 экземпляров
PAUL SAKUMA / AP
Устройство поступило в розницу 29 июня 2007 г., и в уже первый уик-энд в США было продано 270 000 экземпляров
8/8
  • Журнал Time назвал iPhone первого поколения, который был представлен широкому кругу в 9 января 2007 г., изобретением года. Apple удалось совместить телефон и портативный компьютер, который легко синхронизировался с другими устройствами компании.
  • Корпус смартфона был сделан из алюминия
  • Из минусов iPhone первого поколения пользователи отмечали то, что он не поддерживал 3G и что с него нельзя было отправить MMS
  • У iPhone была фотокамера с разрешением 2 мегапикселя, довольно большой дисплей на то время, смартфон позволял заходить в Интернет и работать с электронной почтой
  • Во время презентации выступал музыкант Джон Майер
  • В цену смартфона ($499–599 в зависимости от объема памяти) были включены контракт на услуги крупнейшего сотового оператора США Cingular Wireless сроком на два года и возможность загружать аудиозаписи из iTunes
  • Котировки Apple на следующий день после презентации выросли на 4,9%
  • Устройство поступило в розницу 29 июня 2007 г., и в уже первый уик-энд в США было продано 270 000 экземпляров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото