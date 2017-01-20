10 самых популярных приложений – 2016

М.Стулов / Ведомости

Instagram занял шестую строчку годового рейтинга по количеству скачиваний в России. В мире это приложение от Facebook на четвертом месте по количеству загрузок. При этом само приложение Facebook в российские ТОП-10 не вошло, а в мировом рейтинге оказалось на первом месте

6/10