Персональные технологии

10 самых популярных приложений – 2016

Какие приложения россияне чаще всего скачивали в App Store и Google Play в течение года
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Мессенджер WhatsApp стал самым скачиваемым приложением в AppStore и Google Play по итогам 2016 г., подсчитали аналитики App Annie, отказавшись раскрывать количество загрузок. В мире по количеству скачиваний WhatsApp на втором месте
Е.Разумный / Ведомости
Мессенджер WhatsApp стал самым скачиваемым приложением в AppStore и Google Play по итогам 2016 г., подсчитали аналитики App Annie, отказавшись раскрывать количество загрузок. В мире по количеству скачиваний WhatsApp на втором месте
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Приложение социальной сети «Вконтакте» на втором месте по количеству скачиваний в России
М.Стулов / Ведомости
Приложение социальной сети «Вконтакте» на втором месте по количеству скачиваний в России
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Тройку лидеров в российских загрузках замыкает еще один мессенджер - Viber от японского интернет-ритейлера Rakuten. А вот в ТОП-10 самых скачиваемых приложений в мире Viber не попал
Е.Раумный / Ведомости
Тройку лидеров в российских загрузках замыкает еще один мессенджер - Viber от японского интернет-ритейлера Rakuten. А вот в ТОП-10 самых скачиваемых приложений в мире Viber не попал
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На четвертом месте - приложение для управления личными финансами «Сбербанк онлайн»
А.Гордеев / Ведомости
На четвертом месте - приложение для управления личными финансами «Сбербанк онлайн»
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Пятое место снова у соцети - на этот раз у «Одноклассников», входящих в Mail.Ru Group
Д.Абрамов / Ведомости
Пятое место снова у соцети - на этот раз у «Одноклассников», входящих в Mail.Ru Group
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Instagram занял шестую строчку годового рейтинга по количеству скачиваний в России. В мире это приложение от Facebook на четвертом месте по количеству загрузок. При этом само приложение Facebook в российские ТОП-10 не вошло, а в мировом рейтинге оказалось на первом месте
М.Стулов / Ведомости
Instagram занял шестую строчку годового рейтинга по количеству скачиваний в России. В мире это приложение от Facebook на четвертом месте по количеству загрузок. При этом само приложение Facebook в российские ТОП-10 не вошло, а в мировом рейтинге оказалось на первом месте
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Приложение для интернет-покупок AliExpress - на седьмом месте
З.Милявская / Ведомости
Приложение для интернет-покупок AliExpress - на седьмом месте
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Еще одно приложение для покупок и поиска недвижимости, услуг и автомобилей в интернете Avito на восьмом месте
З.Милявская / Ведомости
Еще одно приложение для покупок и поиска недвижимости, услуг и автомобилей в интернете Avito на восьмом месте
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Skype оказался на девятом месте по количеству загрузок в России. В ТОП-10 мировых загрузок приложение не вошло, отмечают в App Annie
М.Стулов / Ведомости
Skype оказался на девятом месте по количеству загрузок в России. В ТОП-10 мировых загрузок приложение не вошло, отмечают в App Annie
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Замыкает десятку еще одно приложение для покупок и поиска объявлений в интернете - "Юла" от Mail.Ru Group
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Замыкает десятку еще одно приложение для покупок и поиска объявлений в интернете - "Юла" от Mail.Ru Group
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  • Мессенджер WhatsApp стал самым скачиваемым приложением в AppStore и Google Play по итогам 2016 г., подсчитали аналитики App Annie, отказавшись раскрывать количество загрузок. В мире по количеству скачиваний WhatsApp на втором месте
  • Приложение социальной сети «Вконтакте» на втором месте по количеству скачиваний в России
  • Тройку лидеров в российских загрузках замыкает еще один мессенджер - Viber от японского интернет-ритейлера Rakuten. А вот в ТОП-10 самых скачиваемых приложений в мире Viber не попал
  • На четвертом месте - приложение для управления личными финансами «Сбербанк онлайн»
  • Пятое место снова у соцети - на этот раз у «Одноклассников», входящих в Mail.Ru Group
  • Instagram занял шестую строчку годового рейтинга по количеству скачиваний в России. В мире это приложение от Facebook на четвертом месте по количеству загрузок. При этом само приложение Facebook в российские ТОП-10 не вошло, а в мировом рейтинге оказалось на первом месте
  • Приложение для интернет-покупок AliExpress - на седьмом месте
  • Еще одно приложение для покупок и поиска недвижимости, услуг и автомобилей в интернете Avito на восьмом месте
  • Skype оказался на девятом месте по количеству загрузок в России. В ТОП-10 мировых загрузок приложение не вошло, отмечают в App Annie
  • Замыкает десятку еще одно приложение для покупок и поиска объявлений в интернете - "Юла" от Mail.Ru Group
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