Персональные технологии

Как выглядит новая Nokia 3310

Обновленную версию легендарного телефона показали Барселоне
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Обновленную версию легендарного сотового телефона Nokia 3310 представили 26 февраля на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне, сообщает «Интефакс»
Paul Hanna / Reuters
Обновленную версию легендарного сотового телефона Nokia 3310 представили 26 февраля на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне, сообщает «Интефакс»
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Модель будет носить все то же название 3310, но работать она будет на платформе Nokia’s Series 30+
Paul Hanna / Reuters
Модель будет носить все то же название 3310, но работать она будет на платформе Nokia’s Series 30+
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Новый телефон оснащен 2,4-дюймовым QVGA -дисплеем, 2-мегапиксельной камерой и слотом для карты памяти
Emilio Morenatti / AP
Новый телефон оснащен 2,4-дюймовым QVGA -дисплеем, 2-мегапиксельной камерой и слотом для карты памяти
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Emilio Morenatti / AP
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Продажи оригинальной Nokia 3310 начались в 2001 г., всего в мире было продано 126 млн телефонов этой модели
Steve Meddle / REX / Shutterstock
Продажи оригинальной Nokia 3310 начались в 2001 г., всего в мире было продано 126 млн телефонов этой модели
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  • Обновленную версию легендарного сотового телефона Nokia 3310 представили 26 февраля на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне, сообщает «Интефакс»
  • Модель будет носить все то же название 3310, но работать она будет на платформе Nokia’s Series 30+
  • Новый телефон оснащен 2,4-дюймовым QVGA -дисплеем, 2-мегапиксельной камерой и слотом для карты памяти
  • Продажи оригинальной Nokia 3310 начались в 2001 г., всего в мире было продано 126 млн телефонов этой модели
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