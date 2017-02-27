Как выглядит новая Nokia 3310
Обновленную версию легендарного телефона показали Барселоне
Обновленную версию легендарного сотового телефона Nokia 3310 представили 26 февраля на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне, сообщает «Интефакс»
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Модель будет носить все то же название 3310, но работать она будет на платформе Nokia’s Series 30+
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Новый телефон оснащен 2,4-дюймовым QVGA -дисплеем, 2-мегапиксельной камерой и слотом для карты памяти
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Продажи оригинальной Nokia 3310 начались в 2001 г., всего в мире было продано 126 млн телефонов этой модели
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