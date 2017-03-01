Новинки смартфонов на выставке в Барселоне

Manu Fernandez / AP

Blackbery тоже ностальгирует. Владелец бренда компания TCL выпустила кнопочный телефон KeyOne с тач-дисплеем 4,5 дюйма на базе Android 7.1 и технологией Blackbery. Набирая текст, можно «свайпить» прямо поверх кнопочной клавиатуры, сообщает Cnews. Клавиши с буквами можно запрограммировать под вызов приложения: например I - Instagram. Внутренняя память - 32 Гб, процессор - восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 625. Основная и фронтальная камеры - 12 и 8 Мп. Смартфон поступит в продажу в США и Канаде в апреле этого года, его цена - 599 евро (36 800 руб.), говорится на сайте российского представительства. Точная дата продаж в России не называется

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