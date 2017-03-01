Новинки смартфонов на выставке в Барселоне
Что показали производители мобильных телефонов на всемирном конгрессе
LG Electronics представила в Барселоне смартфон G6. Его главная особенность – поддержка технологии Dolby Vision с расширенным динамическим диапазоном (HDR). Экран телефона полностью приспособлен под просмотр видео - его диагональ 5,7 дюймов. За звук отвечает Dolby Audio
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Корпус G6 влагоустойчивый и может выдержать глубину до 1 м, пишет издание Cnews. Дизайн 13 Мп камеры с двойной оптикой взят у предшественника – модели LG G5. Правда, батарея в новинке уже не съемная, подчеркивает издание
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Huawei отметилась запуском новых флагманских смартфонов P10 и P10 Plus. Смартфоны получили новые яркие цвета и варианты отделки корпуса, основную и фронтальную камеры Leica. За производительность отвечает процессор Kirin 960 с памятью Huawei Ultra Memory, а также обновленная версия фирменной прошивки - EMUI 5.1.
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Экраны P10 и P10 Plus имеют диагонали 5,1 и 5,7 дюйма соответственно. Толщина корпуса – 6,98 мм. В России смартфоны появятся в продаже уже в марте, обещает производитель. Цены варьируются от 649 евро (39 800 руб. в пересчете по курсу ЦБ) за модель P10 (64 Гб + 4 Гб) до 799 евро (48 950 руб.) – P10 Plus (128 Гб + 6 Гб)
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Возрожденная Nokia – сейчас бренд принадлежит компании HMD Global во главе с бывшими топ-менеджерами финской фирмы - показала обновленный бестселлер 2000-х годов - модель 3310. Экран нового телефона будет цветным и крупнее, чем у классической модели. Корпус представлен в нескольких ярких цветах
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Nokia 3310 сможет работать 22 часа в режиме разговора и до месяца в режиме ожидания. Новинка будет стоить примерно 49 евро (3000 руб.)
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Также HMD показала три модели на базе Android – Nokia 6 с 5,5-дюймовым экраном (на фото), Nokia 5 с 5,2-дюймовым экраном и Nokia 3 с 5-дюймовым экраном. Новинки будут стоить от 200 евро (12 300 руб.)
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Blackbery тоже ностальгирует. Владелец бренда компания TCL выпустила кнопочный телефон KeyOne с тач-дисплеем 4,5 дюйма на базе Android 7.1 и технологией Blackbery. Набирая текст, можно «свайпить» прямо поверх кнопочной клавиатуры, сообщает Cnews. Клавиши с буквами можно запрограммировать под вызов приложения: например I - Instagram. Внутренняя память - 32 Гб, процессор - восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 625. Основная и фронтальная камеры - 12 и 8 Мп. Смартфон поступит в продажу в США и Канаде в апреле этого года, его цена - 599 евро (36 800 руб.), говорится на сайте российского представительства. Точная дата продаж в России не называется
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Lenovo Group, купившая бренд Motorola три года назад, показала новинки Moto G5 (дисплей 5 дюймов, внутренняя память 16 Гб или 32 Гб) и Moto G5 Plus (дисплей 5,2 дюйма, внутренняя память 64 Гб). Оба телефона выпущены в металлическом корпусе, поддерживают технологию «дуал-сим» и защищены от водных брызг, утверждает производитель. Основная камера G5 - 13 Мп, G5 Plus - 12 Мп. Новинки будут стоить от $210-230 (12 200-13 300 руб.) в начальной комплектации
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Бренд Neffos, созданный компанией TP-Link, представил новую линейку смартфонов: 5-дюймовый Neffos X1 и 5,5-дюймовый Neffos X1 Max. Технические характеристики смартфонов во многом схожи - оба обладают 8-ядерным процессором, основной и фронтальной камерой в 13 Мп и 5 Мп. Оперативная память X1 - 2 или 3 Гб, X1 Max - 4 или 5 Мб, внутренняя память варьируется от 16 до 64 Гб. Модель X1 уже доступна в России, сообщает производитель. Когда в стране появится X1 Max, он не уточняет
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Sony показала смартфон XZ Premium (на фото), с камерой, способной ухватить даже минимальное движение, а также дисплеем 4K HDR. Помимо этого компания показала модели попроще – Xperia XA1 (диагональ - 5,2 дюйма) и XA1 Ultra (6 дюймов) - похожие на XZ Premium по дизайну, но в отличие от топовой модели не водонепроницаемые. Основная камера моделей XA1 и Ultra – 23 Мп, а внутренняя память в 32 Гб может быть увеличена SD-картой
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Apple традиционно пропустил крупнейший в мире мобильный конгресс. А Samsung показал не флагманский смартфон S8, продажи которого пообещал начать 29 марта, а премиальный планшет Galaxy Tab S3
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