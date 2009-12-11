ФСТ подняла максимальные тарифы МГТС на услуги местной связи на 10,3%

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) повысила предельный максимальный уровень тарифов на услуги местной телефонной связи, предоставляемые Московской городской телефонной сетью (МГТС), крупнейшим в столице оператором фиксированной связи, в среднем на 10,3% с учетом платы за абонентскую линию, говорится в сообщении ведомства.

Это, говорится в сообщении, не превышает параметры изменения тарифов на услуги общедоступной электросвязи, приведенные в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 гг.

Кроме того, ФСТ понизила для абонентов-граждан и абонентов-юридических лиц базовый объем местных телефонных соединений в месяц при тарифном плане с комбинированной системой оплаты с 450 до 400 минут.

Служба также объявила о снижении для абонентов-граждан и абонентов-юридических лиц предельных максимальных уровней тарифов на предоставление доступа к сети местной телефонной связи на 25,0%.