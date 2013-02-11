В России появятся парки развлечений Angry Birds

Уже в ближайшие 12 месяцев в России могут появиться парки развлечений Angry Birds. Об этих планах разработчика популярных электронных игр - финской компании Rovio сообщил директор по маркетингу Питер Вестербака. Он напомнил, что такие парки уже работают в Финляндии, Великобритании и Китае, компания будет открывать новые в странах Европы. По словам топ-менеджера, парки Angry Birds отличаются компактными размерами, "близостью к людям" и доступностью для частого посещения.

Где именно в России появятся парки Angry Birds, Вестербака не уточнил. Он только сказал, что речь идет о нескольких российских гоородах, а размеры парков будут сопоставимы с уже функционирующими в Финляндии крытыми парками площадью от 2000 до 10 000 кв. м.

Вестербака также сообщил, что на российский рынок придет газировка Angry Birds. "Учитывая загрузки игры, мы рассчитываем, что напиток будет хорошо продаваться", — заявил Вилле Каунола, председатель правления компании-производителя Tasty Beverage Group.