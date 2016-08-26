Космодром «Морской старт» может быть скоро продан российскому «Илону Маску в квадрате»

Плавучий космодром «Морской старт» может быть продан в начале 2017 г., заявил руководитель РКК «Энергия» Владимир Солнцев. «Мы склоняемся к российскому кандидату, у него интересная программа, с ним удобно работать. Думаю, что у нас скоро появится свой Илон Маск, можно сказать, даже Илон Маск в квадрате», - цитирует Солнцева ТАСС.

Он также подтвердил, что космодром, возможно, получит новую ракету вместо носителя семейства «Зенит». «Бесспорно, есть тема создания новой ракеты-носителя для проекта «Морской старт», и новому инвестору будет сложно работать над этим», - сказал он. Останутся ли ракеты «Зенит» в этом проекте, он не уточнил.

Спор по «Морскому старту» с Boeing РКК «Энергия» планирует урегулировать до конца года и подписать «окончательный документ». По словам Солнцева, компромисс по урегулированию этой проблемы найден, но до окончательного разрешения информация является конфиденциальной, поэтому о деталях говорить рано. «Это косвенно связано с дальнейшей реализацией и развитием проекта «Морской старт», но это не является каким-то непреодолимым препятствием, хотя позиция Boeing в США очень весома и мирный путь - самый приемлемый», - цитирует Солнцева «Интерфакс».

Администрация США может одобрить продажу «Морского старта» российскому инвестору до конца года, говорил на прошлой неделе источник ТАСС в ракетно-космической отрасли. По его информации, возобновление пусковой программы ожидается не ранее 2018 г., она была приостановлена в 2014 г. Также сообщалось, что инвестором проекта готов стать совладелец S7 Group Владислав Филев.

Солнцев выразил надежду, что РКК «Энергия» сохранит свое участие в проекте «Морской старт» после продажи его новому инвестору. «Мы сохраним участие в этом проекте, потому что он очень сложный, а у нас есть опыт и кадры», - сказал он.

Компания «Морской старт» была создана в 1995 г. Ее учредителями стали Boeing, российская РКК «Энергия», норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (ныне Aker Solutions), украинские КБ «Южное» и ПО «Южмаш». Летом 2009 г. компания «Морской старт» объявила о своем банкротстве, а после реорганизации ведущую роль в проекте получила РКК «Энергия», напоминает «Интерфакс».