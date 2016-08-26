Журналу The New Times отказали в печати

Типография «Пушкинская площадь» отказалась печатать журнал The New Times. «Ситуация такая, что типография «Пушкинская площадь», которая печатала наш журнал восемь лет, отказалась это делать. При этом у нас нет перед ними ни одной копейки долга», - заявила в пятницу, 26 августа, «Интерфаксу» главный редактор издания Евгения Альбац.

Альбац отметила, что представители типографии не объяснили причин отказа, пояснив это только «некоей загруженностью». «При этом вы должны понимать, что типография «Пушкинская площадь» - это результат слияния двух крупнейших типографий - «Алмаз-пресс» и «Пушкинская площадь». Это слияние было сделано в том числе из-за незагруженных мощностей», - пояснила она.

Главред издания подчеркнула, что знает, что на типографии было серьезное сокращение сотрудников, и крайне удивлена тем, что типография отказалась от 450 000 руб., которые редакция платит за печать каждого тиража, по таким надуманным причинам.

Альбац пояснила, что как таковых обязательств между редакцией и типографией нет, так как последние три месяца на каждый тираж подписывался отдельный договор, и на сегодняшний тираж типография его просто не подписала.

Вместе с тем Альбац пообещала, что подписчики, чья электронная почта есть в базе издания, получат номер в электронной версии. «Мы сделаем электронную версию в pdf и разошлем ее всем подписчикам. Параллельно мы ищем типографию, чтобы продолжить выпуск бумажной версии нашего журнала. Пока такой не нашли», - сообщила она.

По словам главреда, о перспективе судебной тяжбы с типографией она пока не думала, с этим будет разбираться юрист редакции. «Моя главная задача сейчас, чтобы люди в понедельник получили наш журнал. Я буду делать все для того, чтобы это произошло», - сказала Альбац.

The New Times - еженедельный общественно-политический журнал оппозиционной направленности. Издается по понедельникам. Тираж издания, по некоторым данным, 50 000 экземпляров.