Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане по завершении миссии на МКС

Космический грузовой корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане после месячного пребывания на Международной космической станции (МКС), сообщила компания SpaceX.

"Подтверждаем хорошее приводнение Dragon, который привез тысячи фунтов [материалов] научных экспериментов НАСА с МКС", - сообщила компания в Twitter.

Ранее в пятницу корабль успешно отстыковался от Международной космической станции и приступил к возвращению на Землю.

Аппарат, прибывший на МКС в июле, доставил на Землю более 1,36 т отработанных материалов и результаты научных экспериментов. Космический корабль Dragon сегодня единственный грузовой корабль, который может доставлять грузы с МКС на Землю.

Космический грузовой корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане после месячного пребывания на МКС, сообщила компания SpaceX.

"Подтверждаем хорошее приводнение Dragon, который привез тысячи фунтов (материалов) научных экспериментов НАСА с МКС", - сообщила компания в Twitter.

Ранее в пятницу корабль успешно отстыковался от Международной космической станции и приступил к возвращению на Землю.

Аппарат, прибывший на МКС в июле, доставил на Землю более 1,36 т отработанных материалов и результаты научных экспериментов. Космический корабль Dragon сегодня единственный грузовой корабль, который может доставлять грузы с МКС на Землю.