Журнал The New Times поступил в продажу сокращенным вдвое тиражом

Новый выпуск общественно-политического еженедельника The New Times поступил в продажу в понедельник, 29 августа, но заявленный тираж журнала оказался вдвое меньше обычного. Об этом сообщает «РИА Новости».

В пятницу, 26 августа, стало известно, что типография «Пушкинская площадь», которая на протяжении восьми лет издавала The New Times, отказалась печатать журнал. Тогда главный редактор издания Евгения Альбац заявила «Интерфаксу», что представители типографии не объяснили причин отказа, пояснив это только «некоей загруженностью». Она пообещала, что подписчики, чья электронная почта есть в базе издания, получат номер в электронной версии.

В понедельник новый номер The New Times в итоге поступил в продажу, но его заявленный тираж сократился вдвое: обычно журнал выходит в количестве 50 000 экземпляров, однако в выходных данных свежего номера указано 25 000.

The New Times - еженедельный общественно-политический журнал, который освещает события мировой и российской политики, экономики и культуры и публикует «эксклюзивную информацию, расследования и аналитические материалы на самые горячие темы», говорится на его странице в Facebook.