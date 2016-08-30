Олимпийские трансляции собрали 414 млн рублей рекламодателей – «Коммерсантъ»

За время Олимпиады в Рио-де-Жанейро затраты на прямое размещение рекламы в трансляциях российских телеканалов составили 414 млн руб., приводит «Коммерсантъ» данные коммуникационного агентства Arena, входящего в сеть Havas. Самые большие поступления пришлись на «Первый канал» — 270 млн руб., «Россию 1» – 75 млн руб. и «Матч ТВ» – 69 млн руб. Лидерами по затратам стали пивоваренные компании «Сан ИнБев» и «Балтика». Общее число рекламодателей в 2016 г. составило 122, а совокупно набранный рейтинг – 8808, тогда как в 2012 г. рекламодателей было 87, рейтинг составлял 4199, а общие затраты составили 138 млн руб.

На Олимпиаде-2016 выросло количество спонсорских трансляций – с 4 до 6 компаний, но объем спонсорской рекламы, просмотренной зрителями, оказался скромным. Рекламные сообщения-2016 посмотрели на 72% меньше, чем в 2012 г., и на 31% меньше, чем в 2008-м. «Первый канал» спонсорскую рекламу в олимпийских трансляциях не продавал из-за ситуации вокруг российской сборной. Почти все спонсоры сосредоточились на «Матч ТВ», за исключением НПФ «Будущее» O1 Group Бориса Минца, ушедшем на «Россию 1». Его спонсорские ролики в трансляциях художественной гимнастики собрали самые высокие рейтинги.

«Матч ТВ» показал большую часть Игр - 447 трансляций, а среднее количество зрителей составило 418 000. «Первый канал» с 267 трансляций и повторов, собирал среднюю аудиторию в 1,164 млн зрителей, «Россия 1» с 96 трансляциями — в среднем 732 000 человек. «Матч ТВ» и тематические каналы спортивного субхолдинга «Газпром-медиа» отдали под трансляции большую часть эфира. В результате его совокупная аудитория оказалась сопоставима с лидерами. Так, число включившихся на все трансляции «Первого» составило 36,6 млн человек, а на «Матч ТВ» — 25,4 млн.