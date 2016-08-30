LetterOne Фридмана вложила $50 млн в стартап FreedomPop

Инвестиционная группа LetterOne Михаила Фридмана вложила $50 млн в телекоммуникационный стартап FreedomPop, чтобы помочь компании расширить международное присутствие, пишет газета Financial Times.

FreedomPop - интернет-провайдер и оператор мобильной связи, который предлагает клиентам подписывать бесплатные контракты на пользование услугами. Когда у покупателей заканчивается бесплатный трафик, дополнительный предоставляется за деньги.

Компания работает в США, Испании и Великобритании, у нее более 100 000 пользователей, отмечает гендиректор и основатель компании Стивен Стоколс. По его словам, инвестиции позволят компании расширить присутствие до восьми-десяти стран в течение года.

Официально о сделке будет объявлено позже во вторник.

Главный управляющий директор L1 Technology Алексей Резникович считает, что у FreedomPop есть возможности для роста в развивающихся странах, а также потенциал, чтобы встряхнуть зрелые рынки.