Google запустит в США дешевую альтернативу Uber

Компания Google планирует составить конкуренцию сервисам онлайн-заказа такси Uber и Lyft, уже осенью запустив собственный сервис поиска попутчиков (carpool) в Большом Сан-Франциско (Калифорния), пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Как сообщает издание, поиск попутчиков будет осуществляется при помощи израильского приложения Waze. Приложение, приобретенное Google в 2013 г., отслеживает направление движения в режиме реального времени и прокладывает оптимальные маршруты.

Отличие Waze от онлайн-сервисов заказа такси в том, что оно связывает водителей и пассажиров, которым и так по пути. Издание отмечает, что цены в новом приложении ниже, чем у Uber и Lyft, - 54 цента за милю: пассажиры платят лишь немного больше стоимости затраченного на поездку бензина. Кроме того, поначалу Google не намерен брать с водителей процент за использование сервиса.

В мае Google запустил вблизи своих офисов в Калифорнии пилотную программу по поиску автопопутчиков при помощи Waze. В программе в качестве водителя мог зарегистрироваться любой местный пользователь Waze, пассажирами выступали около 25 000 сотрудников некоторых крупных фирм Сан-Франциско, в числе которых сам Google, Adobe и ритейлер Wal-Mart. Участники эксперимента ограничивались двумя поездками в день на работу и обратно домой.