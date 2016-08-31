Министерство торговли Китая одобрило слияние Dell и EMC на $67 млрд

Министерство торговли Китая одобрило слияние Dell и EMC, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компаний. Эта крупнейшая в истории IT-бизнеса сделка была объявлена в октябре 2015 г. и будет закрыта 7 сентября. Dell заплатит за EMC $67 млрд. Объединенная компания будет работать под брендом Dell Technologies, пишет Bloomberg. Ее возглавит гендиректор Dell Майкл Делл, штаб-квартира будет располагаться в городе Хопкинтон в штате Массачусетс.

Согласие китайского регулятора было последним этапом перед завершением сделки. В середине июля сделку большинством голосов одобрили акционеры EMC Corp., в феврале слияние двух компаний уже согласовала Еврокомиссия.

Чтобы финансировать покупку, в середине мая Dell разместила свои обеспеченные облигации на $20 млрд. Бумаги представляют собой шесть выпусков облигаций с фиксированной ставкой и сроками погашения от трех до 30 лет.

Несмотря на сомнения в перспективах Dell как компьютерной компании на быстро меняющемся технологическом рынке, инвесторы решили не упускать шанс купить облигации инвестиционного уровня с доходностью, которую обычно предлагают «мусорные» бумаги, отмечала The Wall Street Journal.

Согласно Bloomberg, вместо того чтобы активнее конкурировать друг с другом, Dell и EMC решили объединиться и таким образом расширить продуктовую линейку. Производителям «железа» и так непросто бороться с распространением облачных услуг, которые позволяют арендовать вычислительные мощности у Amazon или Google вместо покупки и поддержки собственных IT-систем на оборудовании Google и EMC.