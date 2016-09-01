Телеканал СТС сообщил о назначении нового директора

Директором телеканала СТС стала Дарья Легони-Фиалко, сообщила пресс-служба компании «СТС Медиа» в четверг.

"СТС Медиа" объявляет о назначении Дарьи Легони-Фиалко директором телеканала СТС. Назначение вступает в силу с 1 сентября", - говорится в сообщении холдинга, поступившем в «Интерфакс».

На этом посту Легони-Фиалко будет отвечать за управление каналом «с фокусом на производстве контента, программировании и маркетинге».

"До прихода в «СТС Медиа» Легони-Фиалко возглавляла канал ТВ-3, который под ее руководством показал существенный рост рентабельности и аудиторной доли", - отмечается в сообщении.

"СТС Медиа" управляет четырьмя телеканалами в России - СТС, «Домашний», «Ч" и "СТС Love»; «31 каналом» в Казахстане и международной версией канала «Перец».