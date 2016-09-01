На пусковой платформе SpaceX во Флориде произошли взрывы

Несколько взрывов произошли на пусковой платформе SpaceX в американском штате Флорида на мысе Канаверал во время испытаний ракеты Falcon 9. Об этом сообщает в четверг, 1 сентября, агентство Associated Press со ссылкой на NASA.

Запуск ракеты Falcon 9 должен был состояться с мыса Канаверал в субботу, 3 сентября. Ее миссия - вывести на орбиту израильский спутник.

По данным AP, в результате взрыва, за которым последовал еще ряд, тряслись здания, расположенные в нескольких милях от места происшествия.