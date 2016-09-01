SpaceX назвала причины взрыва ракеты Falcon 9

Американская компания SpaceX назвала причины взрыва на стартовом комплексе космодрома на мысе Канаверал. Ракета Falcon 9 взорвалась в четверг, передает CBC.

"Во время подготовки к сегодняшнему испытанию на стартовой площадке было отмечено нарушение нормального функционирования ракеты, что привело к потере аппарата и его груза", - говорится в заявлении компании.

В момент взрыва площадка космодрома была пуста, пострадавших в результате инцидента нет. Взрыв произошел во время тестирования систем ракеты. Запуск Falcon 9 должен был состояться в субботу.

Запуск Falcon 9 пдолжен был состояться в субботу.