Инвестиции в Hyperloop от границы c КНР до порта Зарубино оцениваются в $1,5 млрд

Инвестиции в Hyperloop от границы с КНР до порта Зарубино оцениваются в $1,5 млрд, проект может быть реализован через четыре года, сообщил руководитель фонда Caspian VC владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова Бил Шор на Восточном экономическом форуме.

По его словам, на пятый год эксплуатации Hyperloop ежегодно может перевозиться до 19 млн т зерна и до 2 млн TEU контейнеров. Средняя скорость по системе может составить около 740 км в час.