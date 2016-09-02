Путин: Россия не занимается хакерством на государственном уровне

Президент России Владимир Путин в интервью Bloomberg заявил, что Россия не имеет отношения к хакерским атакам на демократическую партию США. «Хочу вам еще раз сказать, мне об этом точно совершенно ничего не известно, и на государственном уровне Россия никогда этим не занимается», - сказал Путин.

При этом президент России считает, что неизвестные хакеры, обнародовав документы, оказали услугу обществу. Он призвал «не уводить внимание общественности от сути проблемы, подменяя (ее) какими-то второстепенными вопросами, связанными с поиском того, кто это сделал». «Разве это важно, кто взломал вот эти какие-то там данные из предвыборного штаба госпожи Клинтон? Важно то, что было предъявлено общественности», - подчеркнул он.

В июле стало известно, что почтовые серверы Национального комитета Демократической партии США подверглись хакерской атаке. Результатом стала утечка в WikiLeaks 20 000 электронных писем. Из них следовало, что функционеры комитета еще до партийной конвенции в июле отдали предпочтение Хиллари Клинтон, а не ее сопернику Берни Сандерсу, и обсуждали варианты подрыва его кампании. После этого председатель комитета Дебби Вассерман-Шульц ушла в отставку.

В штабе Клинтон считают, что хакеры были предположительно связаны с Россией, и действовали в интересах кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

Президент России считает надуманными обвинения в том, что путем публикации секретных данных Россия якобы хотела повлиять на президентские выборы в США. По его словам, это потребовало бы слишком глубокого понимания американской политики. «Для этого нужно чувствовать нерв и особенности внутриполитической жизни США. Я не уверен, что даже наши специалисты в МИДе чувствуют это должным образом», - признался Путин.

Он отметил, что «даже не мог себе представить, что информация подобного рода может представить интерес для американской общественности: что оказывается предвыборный штаб одного из кандидатов, в данном случае госпожи Клинтон, работал на нее, а не равномерно для всех кандидатов Демократической партии. «Да мне просто в голову не приходило, что это может быть для кого-то интересно», - заверил президент.

Говоря о хакерах, совершивших взлом сервера Национального комитета демократической партии, Путин усомнился в том, что авторов этой «филигранной» работы можно установить.