Samsung остановил продажи смартфона Galaxy Note 7

Южнокорейская Samsung остановила продажи представленного месяц назад флагманского смартфона Galaxy Note 7 и объявила отзывную кампанию, передала CNN. Причина отзыва - самовозгорание батареи: по данным Yonhap, отмечено пять таких случаев по всему миру.

Продажи остановлены всего за несколько дней перед тем, как новые модели iPhone 7 представит главный конкурент Samsung - американская Apple. Презентация Apple назначена на 7 сентября.

Накануне Samsung сообщила о приостановке поставок Galaxy Note 7 из-за необходимости дополнительного тестирования. Перед этим в корейских СМИ появилась информация об инцидентах с батареей Note 7. Несколько пользователей опубликовали видеозаписи и снимки с обгоревшими смартфонами, указывая в комментариях, что причиной стало возгорание или взрыв аккумулятора. «Samsung Electronics анализирует проблему и ждет результатов расследования», – заявила компания Samsung SDI, основной поставщик аккумуляторов для Note 7.