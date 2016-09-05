Google подал новый иск против ФАС в Арбитражный суд Москвы

Компания Google подала еще один иск против Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, следует из материалов картотеки арбитражных дел Арбитражного суда Москвы.

Заявление компании о признании решений и действий или бездействий незаконными зарегистрировано 2 сентября 2016 г. Суть претензий и объем требований пока не раскрываются.

В конце 2015 г. ФАС решила, что Google – не российское ООО «Гугл», а глобальная Google Inc. и ее европейская «дочка» Google Ireland – злоупотребляет монопольным положением на рынке мобильных приложений для устройств под управлением операционной системы Android, и обязала Google устранить нарушение. Google оспорил решение ФАС в суде и проиграл в первой и второй инстанциях.

На Google пожаловался «Яндекс» – компания написала в ФАС, что Google вынуждает производителей мобильных устройств под Android не предустанавливать приложения конкурентов, в том числе «Яндекса». По данным «Яндекса», три компании – Fly, Explay и Prestigio – отказались предустановить его сервисы из-за запрета Google.

Арбитражный суд Москвы подтвердил, что в части договоров Google с производителями был такой запрет, и ФАС оштрафовала Google на 438 млн руб., или $6,7 млн.