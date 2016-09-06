Сдачу системы «Глонасс» могут перенести

Сдача в эксплуатацию российской навигационной системы «Глонасс» может быть перенесена на начало 2017 г., сообщил гендиректор компании «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева (разработчик и производитель аппаратов) Николай Тестоедов.

«Мы надеемся, что к концу этого года [система будет сдана в эксплуатацию Минобороны России], но ситуация громоздкая, и наше влияние не распространяется на все процедуры, поэтому возможен перенос на I квартал 2017 г.», - сказал он.

По его словам, наземный комплекс управления прошел наземные испытания и готов к сдаче заказчику, орбитальная группировка функционирует в полном объеме, однако пока не сданы в эксплуатацию ракета «Союз» и разгонный блок «Фрегат» как часть комплекса выведения космических аппаратов.

В конце июля этого года Тестоедов заявлял, что система будет полностью готова к передаче в штатную эксплуатацию в конце года. «Глонасс» должны были сдать заказчику еще несколько лет назад, однако тогда у Минобороны возник ряд замечаний.