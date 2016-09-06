Минкомсвязи считает преждевременной корректировку «пакета Яровой»

Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров считает, что пока рано корректировать антитеррористический пакет законов депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова. «Если будут возникать вопросы по правоприменению данного закона, то, конечно же, соответствующие предложения будут вноситься. Сегодня об этом говорить преждевременно», – заявил Никифоров в кулуарах форума «Армия-2016». Он добавил, что сейчас нужно «воздерживаться от каких бы то ни было оценок».

«Самое главное – руководство страны услышало отрасль. При подписании закона сразу же были даны четкие поручения, которые предусматривают детальную проработку, цель которой – первое: использование потенциала российских предприятий для поставок оборудования, чтобы это не превратилось в закупку всего зарубежного. Второе – поиск модели, при которой влияние на отрасль связи, на уровень цен в отрасли связи будет минимально возможным при выполнении соответствующих задач, ради которых этот закон принимался – это задачи борьбы с терроризмом», – сказал Никифоров.

Согласно закону Яровой с 1 июля 2018 г. российские операторы связи и интернет-провайдеры будут обязаны до полугода (точный срок назовет правительство) хранить весь трафик клиентов – звонки, письма, файлы, разговоры. А сведения о самих фактах передачи информации – по три года.